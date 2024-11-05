https://sputnik-georgia.ru/20241105/rossiya-gotova-prodolzhat-protsess-normalizatsii-otnosheniy-s-gruziey--lavrov-290760376.html

Россия готова продолжать процесс нормализации отношений с Грузией – Лавров

Россия готова продолжать процесс нормализации отношений с Грузией – Лавров

Sputnik Грузия

США и ЕC искусственно пытаются представить избирательный процесс в Грузии как стратегический выбор между Россией и Западом, заявил глава МИД России 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T19:26+0400

2024-11-05T19:26+0400

2024-11-05T19:26+0400

парламентские выборы

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политика

новости

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москва

сергей лавров

григорий карасин

зураб абашидзе

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Российская сторона готова к продолжению процесса нормализации двусторонних отношений с Грузией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров РИА Новости. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Глава МИД отметил, что США и Евросоюз искусственно пытаются представить нынешний избирательный процесс в Грузии как стратегический выбор между Россией и Западом. Тем самым они хотят поставить Грузию и другие государства постсоветского пространства перед "ложной развилкой", отметил он. "На самом деле речь идет о выборе между суверенным развитием на основе национальных интересов и внешним управлением, между традиционными ценностями и навязываемыми извне неолиберальными установками", - заявил Лавров. А заявления американских аналитиков о вмешательстве России в парламентские выборы в Грузии Лавров назвал откровенной ложьюВашингтон продолжает активно эксплуатировать порожденный им самим же миф о российском вмешательстве в любые выборы, будь то "у себя дома" или в третьих странах", считает Лавров. "Если где-то по итогам голосования побеждают неугодные США силы, тут же Россию "назначают виновной" за "неправильный" выбор избирателей", - заявил он.Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии>> Российские власти уже делились оценками в связи с беспрецедентным вмешательством западников во внутренние дела Грузии, "их беспардонным давлением на власти и избирателей этой страны", отметил Лавров.Между тем, диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты".Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.В октября 2024 года был издан указ о расширении безвизового режим на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.Парламентские выборы 2024Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября.По итогам голосования в парламент прошли пять политических сил – правящая партия "Грузинская мечта", а также коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию".Россия готова к диалогу с Грузией – Матвиенко >>Прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием.Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, политика, новости, сша, москва, сергей лавров, григорий карасин, зураб абашидзе, грузино-российские отношения, парламентские выборы в грузии 2024