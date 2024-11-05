https://sputnik-georgia.ru/20241105/zachem-natsbank-gruzii-skupaet-i-prodaet-dollary-290750021.html

Зачем Нацбанк Грузии скупает и продает доллары?

Зачем Нацбанк Грузии скупает и продает доллары?

Sputnik Грузия

В этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T09:01+0400

2024-11-05T09:01+0400

2024-11-05T09:01+0400

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национальный банк грузии

колебание курса лари

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии начинает тратить накопленные резервы для сохранения стабильности курса Национальной валюты – лари, когда нефундаментальные факторы влияют на колебания курса, заявила замглавы департамента макроэкономики и статистики Нацбанка Тамта Сопромадзе. Для поддержания стабильности курса лари Нацбанк тратит резервы. Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов. Регулятор провел несколько валютных аукционов в период перед парламентскими выборами 26 октября из-за сильного влияния нефундаментальных факторов и с целью превенции традиционно характерного для предвыборного периода ажиотажа. По ее словам, основной причиной проведенных в октябре валютных интервенций стало продолжающееся давление на обменный курс, которое было вызвано нефундаментальными факторами и вызвало чрезмерные колебания курса. По словам Сопромадзе, Нацбанк в подобных случаях ведет себя в соответствии со стратегией интервенций. Как пояснила Сопромадзе, в предвыборный период на валютном рынке также проводились крупные разовые операции, преимущественно в направлении купли иностранной валюты, что создавало дополнительное избыточное давление на рынок. Что будет с курсом национальной валюты Грузии – прогноз аналитиков >>Кроме того, с этим же периодом совпал период выплаты банковских дивидендов, а при выплате этих дивидендов происходят и крупные разовые транзакции на валютном рынке. По словам Сопромадзе, когда валютный рынок и макроэкономическая ситуация дает возможность, Нацбанк всегда покупает и пополняет валютные резервы. Так, в 2023 году регулятор сделали достаточно большие покупки долларов и пополнили резервы примерно на 1,3 миллиарда, также и в первой половине 2024 года. Сопромадзе отметила, что международные валютные резервы являются главным гарантом макроэкономической стабильности страны. По ее словам, Нацбанк всегда концентрируется на накоплении резервов, а когда рынок дает возможность, то пополняет их. По ее словам, Нацбанк в условиях своего мандата, предусматривающего поддержание ценовой стабильности, имеет достаточно инструментов для поддержания низкой инфляционной среды и стабильных цен. "Благодаря правильной экономической политике макроэкономическая ситуация в Грузии крепкая, цены стабильные и сохраняется низкая инфляционная среда", – сказала Сопромадзе. Правительство одобряет политику Нацбанка по стабилизации валютного рынка Грузии >>Ранее в Нацбанке подчеркнули, что макроэкономические основы остаются крепкими. За последние три года был зафиксирован высокий экономический рост, а с 2023 года инфляция держится ниже целевого показателя в 3%. Международные резервы на 30 сентября 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,7 миллиарда долларов. Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5,4 миллиарда долларов. За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, колебание курса лари