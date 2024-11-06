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Недействительные бюллетени пересчитывать не будут – решение суда по выборам в Грузии
Недействительные бюллетени пересчитывать не будут – решение суда по выборам в Грузии
Sputnik Грузия
Тбилисский апелляционный суд упразднил решение районного суда по парламентским выборам 06.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-06T18:46+0400
2024-11-06T18:46+0400
2024-11-06T18:55+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
саломе зурабишвили
шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд упразднил решение районного суда Гори, а также не удовлетворил ни один из трех исков неправительственной организации "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) о нарушениях на выборах в парламент Грузии, говорится в сообщении НПО. Горийский районный суд 4 ноября постановил пересчитать признанные недействительными бюллетени с 15 избирательных участков. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. ISFED является одной из тех неправительственных организаций, которые были наблюдателями на выборах и подготовили свои заключения. На итоговой пресс-конференции ISFED 27 октября было сказано, что данные их параллельного подсчета голосов совпадают с результатами ЦИК.Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз говорили – если бы ISFED обнародовала полный отчет по выборам, это доказало бы, что все заявления о фальсификации выборов – ложь. "Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации.При этом все они заявили, что прокуратура подчинена правящей партии, поэтому они не намерены с ней сотрудничать. Те, кого прокуратура вызывает на опрос, соглашаются отвечать на вопросы следствия только в присутствии судьи-магистрата. Президент и оппозиционеры настаивают на том, что все доказательства фальсификации выборов есть в открытом доступе, и, если бы у прокуратуры действительно было желание что-то расследовать, она не стала бы возбуждать дело лишь после призыва Центризбиркома. Суд подтвердил нарушение тайны голосования на выборах в Грузии>>По последним данным, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, гори, тбилисский апелляционный суд, горийский районный суд, парламентские выборы в грузии 2024 , саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, гори, тбилисский апелляционный суд, горийский районный суд, парламентские выборы в грузии 2024 , саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Недействительные бюллетени пересчитывать не будут – решение суда по выборам в Грузии
18:46 06.11.2024 (обновлено: 18:55 06.11.2024)
Тбилисский апелляционный суд упразднил решение районного суда по парламентским выборам
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд упразднил решение районного суда Гори, а также не удовлетворил ни один из трех исков неправительственной организации "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) о нарушениях на выборах в парламент Грузии, говорится в сообщении НПО.
Горийский районный суд 4 ноября постановил пересчитать признанные недействительными бюллетени с 15 избирательных участков. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября.
ISFED является одной из тех неправительственных организаций, которые были наблюдателями на выборах и подготовили свои заключения. На итоговой пресс-конференции ISFED 27 октября было сказано, что данные их параллельного подсчета голосов совпадают с результатами ЦИК.
Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз говорили – если бы ISFED обнародовала полный отчет по выборам, это доказало бы, что все заявления о фальсификации выборов – ложь.
Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации.
При этом все они заявили, что прокуратура подчинена правящей партии, поэтому они не намерены с ней сотрудничать. Те, кого прокуратура вызывает на опрос, соглашаются отвечать на вопросы следствия только в присутствии судьи-магистрата.
Президент и оппозиционеры настаивают на том, что все доказательства фальсификации выборов есть в открытом доступе, и, если бы у прокуратуры действительно было желание что-то расследовать, она не стала бы возбуждать дело лишь после призыва Центризбиркома.
По последним данным, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.
Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.