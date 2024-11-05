https://sputnik-georgia.ru/20241105/gibridnaya-voyna-protiv-vyborov-v-gruzii---otvety-gruzinskoy-mechty-na-13-obvineniy---290752970.html

"Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений

"Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений

Sputnik Грузия

Папуашвили прокомментировал все обвинения, в том числе о манипуляциях с бюллетенями, количеством избирателей, аппаратами для подсчета голосов и так далее 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T18:19+0400

2024-11-05T18:19+0400

2024-11-05T18:32+0400

парламентские выборы

грузия

политика

новости

шалва папуашвили

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290573574_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fc7b4d74928d70376495855c11dbc969.jpg

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили ответил по всем 13 пунктам обвинений, которые приводятся в качестве доказательства фальсификации парламентских выборов 26 октября.Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Дезинформация №1 – манипуляции с голосамиОппозиция не называла своих делегатов от округов и в предвыборный период не встречалась с населением, а теперь удивляется проигрышу, заявил председатель парламента Грузии. Согласно законодательным новшествам, партиям предоставляется возможность объявить часть своих кандидатов в депутаты делегатами в округах. Каждый делегат должен отвечать за предвыборную кампанию в одном из 30 избирательных округов по стране, а после выборов, если пройдет в парламент, защищать интересы избирателей этих округов.По словам Папуашвили, у правящей партии "Грузинская мечта" делегаты были во всех округах. За 50 дней они провели 5 048 встреч, то есть по 100 встреч в день. Каждый делегат в предвыборный период провел в среднем по 170 встреч.Кроме того, "Грузинская мечта" проводила региональные мероприятия и несколько раз – кампанию "от двери к двери".У оппозиции не было ни одного делегата, а также в т .н. проходном списке не было ни одного представителя региона и этнических групп. Оппозиционеры не проводили предвыборную кампанию в округах, в том числе в Тбилиси, не ездили в Марнеули, Ахалкалаки, Ниноцминда и так далее, а теперь удивляются отсутствию поддержки, сказал глава парламента. Здесь же Папуашвили сравнил количество жалоб на прошедших 26 октября парламентских выборах, на выборах в местные органы власти в 2021 году и на парламентских выборах в 2020 году. В частности, в 2024 году наблюдательные организации и партии подали в окружные избирательные комиссии 1 170 жалоб, в 2021 году – 1 840, а в 2020 году - 2 054.Он отметил, что в участковых избирательных комиссиях (всего 3 111 участков) от оппозиции было 25 тысяч человек. Оппозиционеры только на девяти избирательных участках зафиксировали отличное от данных итоговых протоколов мнение. Дезинформация №2 – манипуляции с бюллетенямиВ день голосования один из местных пользователей соцсети выложил скрин с бюллетенем, где в кружочке перед "Грузинской мечтой" стоит точка. Там же автор пояснил, что избирателям выдают именно такие бюллетени, чтобы аппарат для подсчета голосов засчитывал голоса только за правящую партию. Аппараты для подсчета голосов запрограммированы так, что они считают бюллетень действительным лишь в том случае, если избиратель отмечает одну партию.Вышеуказанный пост, который был опубликован в 13:36 по тбилисскому времени, начал вирусно распространяться в соцсети. Глава парламента Грузии назвал это "информационной атакой", целю которой было вызвать волнения в день голосования и подорвать доверие к выборам в целом.Он подчеркнул, что при пересчете бюллетеней вручную не было обнаружено ни одного такого бюллетеня. А также по этому поводу не было написано ни одной жалобы.Дезинформация №3 – неверное количество избирателейОдним из инструментов нападок глава парламента Грузии назвал распространение заведомо неверных умозаключений на основе сравнения данных о численности населения и избирателей в целом по стране и в отдельно взятых городах, районах и так далее. Папуашвили отметил, что, к примеру, в Тбилиси численность населения больше, чем количество зарегистрированных избирателей. Именно поэтому, по его словам, в день выборов на выезде из Тбилиси были пробки – избиратели, чтобы проголосовать, ехали в регионы, где они зарегистрированы. Касательно общих цифр Папуашвили подчеркнул, что под населением подразумеваются только те граждане, которые живут в Грузии, а под избирателями – обладающие правом голоса граждане Грузии как в стране, так и за ее пределами. По его словам, карточки и видеоролики с ложными выводами тиражируются в разных соцсетях, в том числе в TikTok.В частности, право голоса, по данным ЦИК, имеют 3 508 294 гражданина Грузии, а автор распространяемого умозаключения утверждает, что таковых 2 749 674.К такому заключению автор пришел, отняв от количества населения Грузии (3 694 600) количество граждан в возрасте до 17 лет (841 727) и количество совершеннолетних граждан без документов (199 109), а потом прибавив к этой цифре количество граждан Грузии, зарегистрированных для голосования за рубежом (95 910).Дезинформация 4 – махинации с аппаратуройПо словам Папуашвили, по сей день распространяется дезинформация якобы списки избирателей в аппаратах верификации дублировались, и избиратели могли голосовать дважды, а аппараты для подсчета голосов приписывали чужие голоса "Грузинской мечте".Глава парламента отметил, что на выборах использовалась американская аппаратура, и аудит проводила американская аудиторская компания Pro v&v. Заключение аудита:Дезинформация №5 – экзитполы против данных ЦИКПредседатель парламента Грузии обвинил американские исследовательские организации Edison Research и HarrisX в фальсификации экзитполов, которые они провели по заказу грузинских оппозиционных телекомпаний "Формула" и "Мтавари архи" соответственно. По данным Edison Research, "Грузинская мечта" получила 40,9% голосов, а по данным HarrisX – 42%, то есть, по их версии правящая партия проиграла выборы.После обнародования данных Центризбиркома, согласно которым у "Грузинской мечты" 53,9%, и, соответственно, она сохраняет за собой власть, исследовательские компании заявили, что такие показатели статистически невозможны. "Если что-то и надо расследовать, в том числе какой-то международной группе или той стране, США, откуда, как я понимаю, эти компании, так это то, почему Edison Research и HarrisX сфальсифицировали экзитполы. Что стоит за этим – деньги и коррупция или политическая коррупция?", - сказал Папуашвили.При этом он посоветовал журналистам поинтересоваться, какие местные организации проводили для Edison Research и HarrisX полевые работы в день выборов. По словам Папуашвили, выяснив это, все станет ясно.Говоря о роли этих экзитполов, глава парламента отметил, что на них ссылались участники дезинформационной кампании о выборах, в том числе президент Грузии Саломе Зурабишвили.Для распространения лжи, по словам Папуашвили, президент Грузии использует свой административный ресурс – беспокоит своими звонками полмира, а правящей команде потом жалуются на это. "Нам дают понять, что их утомила совершенно перешедшая границы кампания г-жи Саломе против страны", - сказал глава парламента. Также Папуашвили подчеркнул тот факт, что неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) отказывается публиковать полный отчет по выборам. По словам главы парламента, полный отчет ISFED доказал бы распространяемую ложь о том, что выборы сфальсифицированы. Подводя итоги выборов, ISFED заявила лишь то, что данные параллельного подсчета голосов совпадают с результатами ЦИК.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024