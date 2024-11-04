https://sputnik-georgia.ru/20241104/sud-podtverdil-narushenie-tayny-golosovaniya-na-vyborakh-v-gruzii-290748325.html

Суд подтвердил нарушение тайны голосования на выборах в Грузии

Суд подтвердил нарушение тайны голосования на выборах в Грузии

Sputnik Грузия

Судья постановил аннулировать результаты голосования на 60% участков в округах Цалка и Тетрицкаро 04.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-04T23:49+0400

2024-11-04T23:49+0400

2024-11-05T00:32+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Судья районного суда Тетрицкаро Владимир Хучуа постановил аннулировать результаты голосования на выборах в парламент Грузии на 48 из 79 избирательных участков в округах Тетрицкаро и Цалка из-за нарушения принципа тайного голосования. Суд Тетрицкаро оказался единственным из 23 судов, который удовлетворил иск неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии". АМЮГ утверждает, что принцип тайного голосования был нарушен на всех 2 263 участках (2/3 от общего числа) в Грузии, где выборы проходили с использованием электронных технологий.В рамках рассмотрения дела судья запросил бюллетени с трех избирательных участков от каждого двух избирательных округов, а также чистый бюллетень, аппарат для подсчета голосов, маркер и бумажную папку (т. н. рамку-конверт). Ознакомившись с бюллетенями избирателей, а также проведя технический эксперимент в зале суда, судья Хучуа пришел к заключению, что во время помещения бюллетеня в аппарат видно, какой сделан выбор, так как с обратной стороны виден след от маркера. Ранее в ЦИК Грузии заявили, что правильное помещение бюллетеня в т. н. рамку-конверт полностью обеспечивает принцип тайного голосования. По правилам голосования с использованием электронных технологий, бюллетень нужно было помещать в аппарат подсчета голосов, придерживая папкой.Нетайное голосование и давление на избирателей? Ответ "Грузинской мечты" критикам>>Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации.В избирательных округах Тетрицкаро и Цалка (регион Квемо Картли), где судья постановил аннулировать результаты с 60% участков, правящая партия показала одни из самых лучших результатов. В Тетрицкаро ей досталось 66,9% голосов, а в Цалка - 71,6%.Детали судебного решенияСудья постановил аннулировать результаты голосования на 18 из 39 избирательных участков (№1,2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 32), которые входят в избирательный округ Цалка.Кроме того, судья обязал окружную комиссию Цалка привлечь к дисциплинарной ответственности членов участковых избирательных комиссий 1 и 32. В округе Тетрицкаро судья постановил аннулировать результаты голосования на 13 из 40 избирательных участков (№1, 2, 3, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 33). "Всем известно, и вы все увидели в зале заседаний суда, что на избирательных участках тайна голосования не была защищена", - сказал судья Владимир Хучуа.По его словам, на выборах не должно быть никакого даже теоретического шанса нарушения тайны голосования. "Гражданин Грузии, который представляет собой источник власти, в том числе источник судебной власти, должен гарантированно знать, что его выбор будет свободным, его выбор будет тайным безо всякой опасности, оценок и безо всяких других манипуляций", - сказал Хучуа.Суд отказался аннулировать итоговые протоколы с 86 участков в Грузии>>Озвучивая заключение по делу судья особо отметил, что во время выборов в избирательном округе Цалка были тяжелейшие нарушения. По словам судьи на избирательных участках в округе Цалка жалобы оформлялись ненадлежащим образом и были определенного вида манипуляции - в кабину для голосования заходили по два человека, создавались определенные препятствия для работы наблюдателей. Более того, судья Хучуа отметил, что целый ряд политических и наблюдательных организаций не служат тому, чтобы была исполнена воля народа.Парламентские выборы 2024Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября.По итогам голосования в парламент прошли пять политических сил - правящая партия "Грузинская мечта", а также коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию".Прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Президента Грузии призвали доказать фальсификацию выборов или признаться, что сплетничала>>Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием.Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , квемо картли, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, политика, единое национальное движение, шалва папуашвили