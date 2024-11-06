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Премьер Грузии поздравил Трампа с победой на выборах в США
Премьер Грузии поздравил Трампа с победой на выборах в США
Sputnik Грузия
Дональд Трамп уже объявил о своей победе на выборах 06.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-06T12:51+0400
2024-11-06T12:51+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Президентство Дональда Трампа будет способствовать перезагрузке отношений Грузии и США, написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на своей странице в соцсети X, поздравив кандидата от Республиканской партии с "уверенной победой" на выборах. По данным Fox News, Трамп уже заручился поддержкой 267 выборщиков из необходимых для победы 270. Подсчет голосов продолжается. Сам Трамп уже объявил о своей победе на выборах и прогнозирует, что всего получит более 315 голосов. В США исход президентских выборов определяют не обычные избиратели, а коллегия выборщиков, состоящая из 538 представителей разных штатов. Количество выборщиков от каждого региона пропорционально численности населения и варьирует от трех до 55.Если кандидата поддержат свыше 50 процентов жителей штата, он получит голоса всех его выборщиков (везде, кроме Мэна и Небраски).Для победы по стране в целом необходимо набрать как минимум 270 голосов выборщиков.Итоги президентских выборов в США>>В США во вторник прошли не только президентские выборы, но и выборы в обе палаты конгресса.По словам Трампа, республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей, соответственно, партия возглавит конгресс.Разлад между Грузией и ЗападомЗапад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Критика усилилась после парламентских выборов, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.США готовы без колебаний применить новые меры в отношении Грузии>>ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.Отношение США к Грузии как к колонии – президент Венесуэлы>>Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, дональд трамп, ираклий кобахидзе, сша, в мире
Премьер Грузии поздравил Трампа с победой на выборах в США
12:51 06.11.2024 (обновлено: 14:17 06.11.2024)
Дональд Трамп уже объявил о своей победе на выборах
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Президентство Дональда Трампа будет способствовать перезагрузке отношений Грузии и США, написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на своей странице в соцсети X, поздравив кандидата от Республиканской партии с "уверенной победой" на выборах.
По данным Fox News, Трамп уже заручился поддержкой 267 выборщиков из необходимых для победы 270. Подсчет голосов продолжается. Сам Трамп уже объявил о своей победе на выборах и прогнозирует, что всего получит более 315 голосов.
"Я уверен, что руководство президента Трампа будет способствовать миру во всем мире и в нашем регионе, а также обеспечит перезагрузку отношений Грузии и США", – написал Кобахидзе в поздравлении.
В США исход президентских выборов определяют не обычные избиратели, а коллегия выборщиков, состоящая из 538 представителей разных штатов. Количество выборщиков от каждого региона пропорционально численности населения и варьирует от трех до 55.
Если кандидата поддержат свыше 50 процентов жителей штата, он получит голоса всех его выборщиков (везде, кроме Мэна и Небраски).
Для победы по стране в целом необходимо набрать как минимум 270 голосов выборщиков.
В США во вторник прошли не только президентские выборы, но и выборы в обе палаты конгресса.
По словам Трампа, республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей, соответственно, партия возглавит конгресс.
Разлад между Грузией и Западом
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Критика усилилась после парламентских выборов, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии.
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.
Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.
Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.