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С победой Трампа в мировую политику вернется здравый смысл – глава парламента Грузии

С победой Трампа в мировую политику вернется здравый смысл – глава парламента Грузии

Sputnik Грузия

Папуашвили рассчитывает на перезагрузку американо-грузинских отношений 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T17:25+0400

2024-11-06T17:25+0400

2024-11-06T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. С избранием Дональда Трампа президентом США в мировую политику вернется здравый смысл и завершится характерное для отношений Запада к Грузии доминирование восприятий над реальностью, написал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в соцсети X. К этому времени республиканец Дональд Трамп заручился поддержкой 277 выборщиков, тогда как для победы было достаточно 270 голосов. Его соперница, демократ Камала Харрис, набрала на президентских выборах 224 голоса.Он отметил, что верит в перезагрузку отношений между Грузией и США. "Я верю, что перезагрузка американо-грузинских отношений произойдет на основе взаимного уважения, общих интересов и, прежде всего, истинных ценностей человечества", - написал Папуашвили.Правящая партия "Грузинская мечта" придерживается консервативных взглядов. Разлад между Грузией и ЗападомЗапад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии.США готовы без колебаний применить новые меры в отношении Грузии>>Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Власти Грузии не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Они настаивают на том, что привержены европейским ценностям, а вышеуказанные законы были приняты с учетом национальных интересов страны.Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Принятие т. н. закона об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью".А закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по словам лидеров "Грузинской мечты", является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию. Пропаганда ЛГБТ* является лучшим современным оружием завоевания, сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, сша, дональд трамп, шалва папуашвили