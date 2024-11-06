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Власти Грузии сделают все возможное для перезагрузки отношений с Западом – премьер

Власти Грузии сделают все возможное для перезагрузки отношений с Западом – премьер

Sputnik Грузия

Перезагрузка отношений начнется со следующего года, считает премьер 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T11:30+0400

2024-11-06T11:30+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Власти Грузии сделают все возможное для перезагрузки отношений с США и Евросоюзом, однако главное, чтобы со стороны Запада были предприняты встречные шаги, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Критика усилилась после парламентских выборов, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Глава правительства считает, что отношения между Грузией и Западом качественно и существенно будут перезагружены сразу после окончания конфликта на Украине. При этом, как отметил Кобахидзе, на срок и дату перезагрузки большее влияние окажут результаты выборов в США. Глава правительства считает, что окончание конфликта на Украине напрямую связано с президентскими выборами в США. При этом премьер уверен, что давление на нынешние власти Грузии уменьшится сразу после окончания конфликта. Что касается того, кто станет будущим хозяином Белого дома, то премьер считает, что в случае победы кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа конфликт на Украине закончится раньше, чем в случае победы соперницы от демократов Камалы Харрис. При таком раскладе, по мнению премьера, на это уйдет несколько месяцев, однако как бы не развивался сценарий, Кобахидзе уверен, что конфликт обязательно завершится в будущем году. "Вмешательство во внутреннюю политику другой страны не наше дело, в отличие от других стран, которые активно вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь. Это не может быть нашим почерком. Естественно, американский народ сам сделает выбор", - заявил Кобахидзе. После подсчета более чем 97% бюллетеней, Трамп получает 51,1% голосов, а Харрис - только 47,4%. Разлад между Грузией и Западом ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, дональд трамп, украина, сша