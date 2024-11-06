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Власти Грузии сделают все возможное для перезагрузки отношений с Западом – премьер
Власти Грузии сделают все возможное для перезагрузки отношений с Западом – премьер
Sputnik Грузия
Перезагрузка отношений начнется со следующего года, считает премьер 06.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-06T11:30+0400
2024-11-06T11:37+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Власти Грузии сделают все возможное для перезагрузки отношений с США и Евросоюзом, однако главное, чтобы со стороны Запада были предприняты встречные шаги, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Критика усилилась после парламентских выборов, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Глава правительства считает, что отношения между Грузией и Западом качественно и существенно будут перезагружены сразу после окончания конфликта на Украине. При этом, как отметил Кобахидзе, на срок и дату перезагрузки большее влияние окажут результаты выборов в США. Глава правительства считает, что окончание конфликта на Украине напрямую связано с президентскими выборами в США. При этом премьер уверен, что давление на нынешние власти Грузии уменьшится сразу после окончания конфликта. Что касается того, кто станет будущим хозяином Белого дома, то премьер считает, что в случае победы кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа конфликт на Украине закончится раньше, чем в случае победы соперницы от демократов Камалы Харрис. При таком раскладе, по мнению премьера, на это уйдет несколько месяцев, однако как бы не развивался сценарий, Кобахидзе уверен, что конфликт обязательно завершится в будущем году. "Вмешательство во внутреннюю политику другой страны не наше дело, в отличие от других стран, которые активно вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь. Это не может быть нашим почерком. Естественно, американский народ сам сделает выбор", - заявил Кобахидзе. После подсчета более чем 97% бюллетеней, Трамп получает 51,1% голосов, а Харрис - только 47,4%. Разлад между Грузией и Западом ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов&gt;&gt;Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, дональд трамп, украина, сша
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, дональд трамп, украина, сша

Власти Грузии сделают все возможное для перезагрузки отношений с Западом – премьер

11:30 06.11.2024 (обновлено: 11:37 06.11.2024)
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2024
© Сourtesy of Georgian Government
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Перезагрузка отношений начнется со следующего года, считает премьер
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Власти Грузии сделают все возможное для перезагрузки отношений с США и Евросоюзом, однако главное, чтобы со стороны Запада были предприняты встречные шаги, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Критика усилилась после парламентских выборов, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.

"Нам не нравятся нынешние отношения с США и ЕС. Мы сделаем все возможное, чтобы перезагрузить отношения, но главное, чтобы мы увидели встречные шаги", – заявил Кобахидзе в интервью телеканалу POSTV.

Глава правительства считает, что отношения между Грузией и Западом качественно и существенно будут перезагружены сразу после окончания конфликта на Украине. При этом, как отметил Кобахидзе, на срок и дату перезагрузки большее влияние окажут результаты выборов в США.
"Однако, что касается перезагрузки, я думаю, что перезагрузка отношений начнется со следующего года", - отметил Кобахидзе.
Глава правительства считает, что окончание конфликта на Украине напрямую связано с президентскими выборами в США. При этом премьер уверен, что давление на нынешние власти Грузии уменьшится сразу после окончания конфликта.
Что касается того, кто станет будущим хозяином Белого дома, то премьер считает, что в случае победы кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа конфликт на Украине закончится раньше, чем в случае победы соперницы от демократов Камалы Харрис.
При таком раскладе, по мнению премьера, на это уйдет несколько месяцев, однако как бы не развивался сценарий, Кобахидзе уверен, что конфликт обязательно завершится в будущем году.
"Вмешательство во внутреннюю политику другой страны не наше дело, в отличие от других стран, которые активно вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь. Это не может быть нашим почерком. Естественно, американский народ сам сделает выбор", - заявил Кобахидзе.
После подсчета более чем 97% бюллетеней, Трамп получает 51,1% голосов, а Харрис - только 47,4%.

Разлад между Грузией и Западом

ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.
Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>
Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.
Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.
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