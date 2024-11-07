https://sputnik-georgia.ru/20241107/audit-amerikanskoy-kompanii-isklyuchil-karuseli-na-parlamentskikh-vyborakh-gruzii-290787854.html
Аудит американской компании исключил "карусели" на парламентских выборах Грузии
Аудит американской компании исключил "карусели" на парламентских выборах Грузии
Sputnik Грузия
Наблюдение, проведенное на парламентских выборах 2024 года, было успешно завершено, и Pro V&V не выявила никаких проблем, говорится в заключении аудитора 07.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-07T18:59+0400
2024-11-07T18:59+0400
2024-11-07T20:11+0400
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цик грузии
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Аудит американской компании Pro V&V по соответствию данных электронных устройств, использованных на выборах, исключил вероятность использования метода фальсификации при помощи т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует сразу на нескольких участках, говорится в сообщении ЦИК Грузии. Парламентские выборы прошли 26 октября по новой системе электронного голосования. Устройствами для такого голосования были оснащены 90% участков в стране. Электронная система предполагает регистрацию избирателей при помощи устройства для считывания чипа в паспорте/удостоверении личности и аппарат считывания бюллетеня при опускании его в урну. Кроме того, все списки избирателей будут храниться в планшетах. Кроме того, заключение также подтвердило, что распечатанный список из аппарата верификации граждан идентичен внесенному в аппарат, а дублирование избирателей невозможно. "В результате ревизии изначального кода и аудита конфигурации было установлено, что списки избирателей на серверах ЦИК соответствуют спискам, загруженным в аппарат, дублирование избирателей в списках невозможно и каждый избиратель внесен в список только один раз", – отмечается в заключении. Апелляционный суд не подтвердил нарушение тайны голосования на выборах в Грузии >>Также в заключении отмечено, что распечатанные данные о предварительных результатах голосования содержат только данные, которые генерируют технологии. В заключении отмечается, что наблюдение, проведенное на парламентских выборах 2024 года, было успешно завершено, и Pro V&V не выявила никаких проблем. В документе отмечается, что в ходе аудита были проверены машины для проверки избирателей, специальные электронные устройства для подсчета голосов и планшетные компьютеры, в которых были списки избирателей. "Pro V&V наблюдала за процессом проведения выборов, в частности, за членами участковой комиссии, техническим персоналом участков, которые отвечали за техническую поддержку машин, а также за самими избирателями", – говорится в сообщении. Американская компания Pro V&V провела аудит соответствия парламентских выборов требованиям законодательства в три этапа. Pro V&V выполнила проверку исходного кода на первом этапе проекта, а на втором этапе Pro V&V провела аудит конфигурации и проверила все необходимые файлы для сертификации процесса. Парламентские выборы 2024 Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования в парламент прошли пять политических сил - правящая партия "Грузинская мечта", а также коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию". Прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования. Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием. Суд отказался аннулировать итоговые протоколы с 86 участков в Грузии>> Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации. В избирательных округах Тетрицкаро и Цалка (регион Квемо Картли), где судья постановил аннулировать результаты с 60% участков, правящая партия показала одни из самых лучших результатов. В Тетрицкаро ей досталось 66,9% голосов, а в Цалка – 71,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, единое национальное движение, европейская грузия, специальная следственная служба, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, единое национальное движение, европейская грузия, специальная следственная служба, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
Аудит американской компании исключил "карусели" на парламентских выборах Грузии
18:59 07.11.2024 (обновлено: 20:11 07.11.2024)
Наблюдение, проведенное на парламентских выборах 2024 года, было успешно завершено, и Pro V&V не выявила никаких проблем, говорится в заключении аудитора
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Аудит американской компании Pro V&V по соответствию данных электронных устройств, использованных на выборах, исключил вероятность использования метода фальсификации при помощи т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует сразу на нескольких участках, говорится в сообщении ЦИК Грузии.
Парламентские выборы прошли 26 октября по новой системе электронного голосования. Устройствами для такого голосования были оснащены 90% участков в стране. Электронная система предполагает регистрацию избирателей при помощи устройства для считывания чипа в паспорте/удостоверении личности и аппарат считывания бюллетеня при опускании его в урну. Кроме того, все списки избирателей будут храниться в планшетах.
"Голос одного избирателя – это один голос. И технологически невозможно модифицировать его выбор или изменить его", – говорится в заключении.
Кроме того, заключение также подтвердило, что распечатанный список из аппарата верификации граждан идентичен внесенному в аппарат, а дублирование избирателей невозможно.
"В результате ревизии изначального кода и аудита конфигурации было установлено, что списки избирателей на серверах ЦИК соответствуют спискам, загруженным в аппарат, дублирование избирателей в списках невозможно и каждый избиратель внесен в список только один раз", – отмечается в заключении.
Также в заключении отмечено, что распечатанные данные о предварительных результатах голосования содержат только данные, которые генерируют технологии.
В заключении отмечается, что наблюдение, проведенное на парламентских выборах 2024 года, было успешно завершено, и Pro V&V не выявила никаких проблем.
"Pro V&V установила, что процессы и процедуры проведения выборов были надлежащими, а персонал был хорошо обучен. Для первого внедрения новой электронной системы общенационального голосования персонал был хорошо обучен и надлежащим образом проводил процессы, за которыми наблюдал Pro V&V", – говорится в заключении.
В документе отмечается, что в ходе аудита были проверены машины для проверки избирателей, специальные электронные устройства для подсчета голосов и планшетные компьютеры, в которых были списки избирателей.
"Pro V&V наблюдала за процессом проведения выборов, в частности, за членами участковой комиссии, техническим персоналом участков, которые отвечали за техническую поддержку машин, а также за самими избирателями", – говорится в сообщении.
Американская компания Pro V&V провела аудит соответствия парламентских выборов требованиям законодательства в три этапа. Pro V&V выполнила проверку исходного кода на первом этапе проекта, а на втором этапе Pro V&V провела аудит конфигурации и проверила все необходимые файлы для сертификации процесса.
Парламентские выборы 2024
Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября.
По итогам голосования в парламент прошли пять политических сил - правящая партия "Грузинская мечта", а также коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию".
Прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.
Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием.
Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.
Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации.
В избирательных округах Тетрицкаро и Цалка (регион Квемо Картли), где судья постановил аннулировать результаты с 60% участков, правящая партия показала одни из самых лучших результатов. В Тетрицкаро ей досталось 66,9% голосов, а в Цалка – 71,6%.