https://sputnik-georgia.ru/20241107/audit-amerikanskoy-kompanii-isklyuchil-karuseli-na-parlamentskikh-vyborakh-gruzii-290787854.html

Аудит американской компании исключил "карусели" на парламентских выборах Грузии

Аудит американской компании исключил "карусели" на парламентских выборах Грузии

Sputnik Грузия

Наблюдение, проведенное на парламентских выборах 2024 года, было успешно завершено, и Pro V&V не выявила никаких проблем, говорится в заключении аудитора 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T18:59+0400

2024-11-07T18:59+0400

2024-11-07T20:11+0400

парламентские выборы

грузия

новости

политика

единое национальное движение

европейская грузия

специальная следственная служба

цик грузии

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290573420_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_db79c1870d122b577ee5bc04e03442e2.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Аудит американской компании Pro V&V по соответствию данных электронных устройств, использованных на выборах, исключил вероятность использования метода фальсификации при помощи т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует сразу на нескольких участках, говорится в сообщении ЦИК Грузии. Парламентские выборы прошли 26 октября по новой системе электронного голосования. Устройствами для такого голосования были оснащены 90% участков в стране. Электронная система предполагает регистрацию избирателей при помощи устройства для считывания чипа в паспорте/удостоверении личности и аппарат считывания бюллетеня при опускании его в урну. Кроме того, все списки избирателей будут храниться в планшетах. Кроме того, заключение также подтвердило, что распечатанный список из аппарата верификации граждан идентичен внесенному в аппарат, а дублирование избирателей невозможно. "В результате ревизии изначального кода и аудита конфигурации было установлено, что списки избирателей на серверах ЦИК соответствуют спискам, загруженным в аппарат, дублирование избирателей в списках невозможно и каждый избиратель внесен в список только один раз", – отмечается в заключении. Апелляционный суд не подтвердил нарушение тайны голосования на выборах в Грузии >>Также в заключении отмечено, что распечатанные данные о предварительных результатах голосования содержат только данные, которые генерируют технологии. В заключении отмечается, что наблюдение, проведенное на парламентских выборах 2024 года, было успешно завершено, и Pro V&V не выявила никаких проблем. В документе отмечается, что в ходе аудита были проверены машины для проверки избирателей, специальные электронные устройства для подсчета голосов и планшетные компьютеры, в которых были списки избирателей. "Pro V&V наблюдала за процессом проведения выборов, в частности, за членами участковой комиссии, техническим персоналом участков, которые отвечали за техническую поддержку машин, а также за самими избирателями", – говорится в сообщении. Американская компания Pro V&V провела аудит соответствия парламентских выборов требованиям законодательства в три этапа. Pro V&V выполнила проверку исходного кода на первом этапе проекта, а на втором этапе Pro V&V провела аудит конфигурации и проверила все необходимые файлы для сертификации процесса. Парламентские выборы 2024 Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования в парламент прошли пять политических сил - правящая партия "Грузинская мечта", а также коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию". Прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования. Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием. Суд отказался аннулировать итоговые протоколы с 86 участков в Грузии>> Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации. В избирательных округах Тетрицкаро и Цалка (регион Квемо Картли), где судья постановил аннулировать результаты с 60% участков, правящая партия показала одни из самых лучших результатов. В Тетрицкаро ей досталось 66,9% голосов, а в Цалка – 71,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, единое национальное движение, европейская грузия, специальная следственная служба, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024