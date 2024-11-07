https://sputnik-georgia.ru/20241107/apellyatsionnyy-sud-ne-podtverdil-narushenie-tayny-golosovaniya-na-vyborakh-v-gruzii-290787279.html

Апелляционный суд не подтвердил нарушение тайны голосования на выборах в Грузии

Апелляционный суд не подтвердил нарушение тайны голосования на выборах в Грузии

Sputnik Грузия

Истцы аргументировали свое требование об аннулировании результатов голосования тем, что на обратной стороне бюллетеня виден след от маркера 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T17:58+0400

2024-11-07T17:58+0400

2024-11-07T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд не удовлетворил иски неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) с требованием признать массовое нарушение принципа тайны голосования на парламентских выборах 26 октября и аннулировать результаты голосования на всех 1 293 избирательных участках в Восточной Грузии, где использовались электронные технологии. Представители АМЮГ аргументируют свое утверждение тем, что на обратной стороне бюллетеня виден след от маркера. В ЦИК же настаивают на том, что правильное помещение бюллетеня в специальную папку из плотной бумаги полностью обеспечивает соблюдение принципа тайного голосования.По ее словам, вне зависимости от того, какое решение принял суд, большая часть населения, а именно 2 миллиона человек, которые по личному опыту знают, что их голос не был тайным."Они (избиратели – ред.) убеждены в том, что суд не просто не удовлетворил наш иск, а отказался от осуществления правосудия", – заявила Курдованидзе. Учитывая эти обстоятельства, по ее словам, не важно, какие разъяснения будут даны в заключении Тбилисского апелляционного суда. "Какие разъяснения они должны давать по поводу того, что на обратной стороне бюллетеня был след, что люди не могли тайно проголосовать? Это факты и суду не уйти от этого", – отметила Курдованидзе. Недействительные бюллетени пересчитывать не будут – решение суда по выборам в Грузии>>Тбилисский апелляционный суд, помимо прочего, упразднил решение судьи районного суда Тетрицкаро Владимира Хучуа, который постановил аннулировать результаты голосования на 48 из 79 избирательных участков в округах Тетрицкаро и Цалка из-за нарушения принципа тайного голосования.Тбилисский апелляционный суд рассматривал вместе 26 дел по выборам, из которых 12 исков подала АМЮГ. На апелляцию также подали объединение из 29 неправительственных организаций "Мой голос за Евросоюз" и ЦИК Грузии. Именно ЦИК Грузии обжаловала решение судьи Хучуа. Судебное рассмотрение длилось беспрерывно почти 24 часа. Предположительной причиной объединения дел "Ассоциация молодых юристов Грузии" назвала желание суда не допустить принятия каким-либо судьей независимого от "судебного клана" решения. Накануне требование АМЮГ признать массовое нарушение принципа тайны голосования на выборах и аннулировать результаты голосования на технологических избирательных участках в Западной Грузии не удовлетворил Кутаисский апелляционный суд. Схема нейтрализации сторонников "Грузинской мечты" на выборах раскрыта – список расширился>>Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Из 3 111 участков технологическими были 2 263. На остальных участках - в высокогорных районах и за рубежом - голосовали традиционным методом.Голосование на избирательных участках, где использовались электронные технологии, удостоверяющий личность документ проверяли в аппарате верификации, а на бюллетенях маркером закрашивали кружок перед желаемой партией, помещали в специальную папку лицевой стороной вниз и, придерживая этой папкой, запускали в аппарат для подсчета голосов. На остальных избирательных участках удостоверяющий личность документ проверяли механически, сверяя с данными в распечатанных списках избирателей. Получив бюллетень, нужно было обвести на нем номер партии, сложить, поместить в конверт и опустить в избирательную урну. "Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Парламентские выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта". Прошедшие в парламент три оппозиционных объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации. Всего в выборах участвовали 18 избирательных субъектов.Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Между тем, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, восточная грузия, западная грузия, нонна курдованидзе, тбилисский апелляционный суд, кутаисский апелляционный суд, парламентские выборы в грузии 2024