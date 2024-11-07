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Трамп принесет перемены – Самхарадзе

Трамп принесет перемены – Самхарадзе

Sputnik Грузия

После инаугурации Дональда Трампа следует ожидать некоторых изменений как во внутренней, так и во внешней политике США, считает Николоз Самхарадзе 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T12:26+0400

2024-11-07T12:26+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Предвыборная программа избранного президента США Дональда Трампа основана на консервативных ценностях и идеологии, а в его риторике звучит необходимость мира, что полностью соответствует идеологии "Грузинской мечты", заявил глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканец Дональд Трамп заручился поддержкой 277 выборщиков, тогда как для победы было достаточно 270 голосов. Его соперница, демократ Камала Харрис, набрала на президентских выборах 224 голоса. Как отметил Самхарадзе, кампания Трампа была в основном построена, с одной стороны, на экономике, с другой – на обеспечении мира во всем мире, а также на консервативных ценностях. Инаугурация Трампа состоится в конце января, и именно с этого периода, по словам депутата, следует ожидать некоторых изменений как во внутренней, так и во внешней политике. "Однако очень хорошо и обнадеживающе, что его программа основана на консервативных идеологии и ценностях, что полностью соответствует идеологии и ценностям нашей политической команды", - подчеркнул Самхарадзе. Правящая партия "Грузинская мечта" придерживается консервативных взглядов. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. С победой Трампа в мировую политику вернется здравый смысл – глава парламента Грузии>>Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. США готовы без колебаний применить новые меры в отношении Грузии>>Власти Грузии не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Они настаивают на том, что привержены европейским ценностям, а вышеуказанные законы были приняты с учетом национальных интересов страны. Принятие т. н. закона об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью". А закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по словам лидеров "Грузинской мечты", является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию. Пропаганда ЛГБТ* является лучшим современным оружием завоевания, сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, дональд трамп, сша