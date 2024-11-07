https://sputnik-georgia.ru/20241107/otnosheniya-gruzii-i-ssha-zavisyat-ot-nezavisimykh-resheniy-trampa---ekspert-290788704.html

Отношения Грузии и США зависят от независимых решений Трампа – эксперт

Отношения Грузии и США зависят от независимых решений Трампа – эксперт

Sputnik Грузия

Опасность для Грузии представляет конфликт не только на Украине, но и на Ближнем Востоке, сказала Мая Николеишвили 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T20:01+0400

2024-11-07T20:01+0400

2024-11-07T20:22+0400

грузия

новости

политика

украина

дональд трамп

владимир путин

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/12/285031811_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_7d922a17e3807dc44b0da5f9894ae224.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Развитие отношений между Грузией и США будет зависеть от того, насколько избранный президент США Дональд Трамп будет независим от влияния Deep State ("Глубинное государство"), заявила грузинский эксперт Мая Николеишвили в интервью Sputnik Грузия.После начала конфликта на Украине отношения Грузии с Западом пошли на спад, а после принятия грузинским парламентом этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" максимально испортились. Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.Отвечая на вопрос, насколько реально исполнение предвыборного обещания Трампа о завершении конфликта на Украине в кратчайшие сроки, эксперт сказала, что нужно учитывать несколько факторов."Да, мы знаем, что он за мир, что он против этих безумных, бесконечных американских войн, но все зависит от того, насколько Трамп будет свободен в своих решениях от Deep State ("Глубинное государство"), военно-промышленного комплекса, который стоит за его спиной", – сказала Николеишвили.Во-вторых, по ее словам, завершить конфликт на Украине одним телефонным звонком, как обещал Трамп, Владимиру Путину не так уж легко, учитывая то, что с обоих сторон погибло очень много людей, нанесено очень много боли."Этот вопрос одним звонком Господь Бог не решит, не говоря уже о Трампе", – сказала Николеишвили.С победой Трампа в мировую политику вернется здравый смысл – глава парламента Грузии>>При этом она подчеркнула роль дипломатии в разрешении конфликта на Украине. "Трамп особой дипломатией не отличается. Здесь важно, каким будет его окружение. Но я не хочу строить иллюзий, потому как Америка своих основных направлений не меняет. Но если ее внешняя политика станет менее кровавой, то это будет хорошо. Хотя это не зависит только от личностей", – отметила Николеишвили.Опасность для Грузии, по ее словам, представляет конфликт не только на Украине, но и на Ближнем Востоке. "Мы знаем, что у Трампа идеальные отношения с Израилем и ближневосточный конфликт тоже будет очень серьезно на нас влиять. Если российско-украинский конфликт разрешится в пользу мира, но разразится масштабный ближневосточный конфликт, имею в виду против Ирана и так далее, то для нас это будет очень плачевно", – сказала Николеишвили. Она подчеркнула, что Грузия не является независимым игроком на политической арене. "Грузия настолько маленькая страна, что для Америки она сама по себе не так важна. Грузия не является независимым игроком, и мы зависим от решения этих конфликтов. Если и там, и там будет мирное решение, то для Грузии это прекрасно", – заявила Николеишвили. Премьер Грузии поздравил Трампа с победой на выборах в США>>В целом же, по словам эксперта, избрание Трампа президентом США выгодно для всего мира."Если говорить о личностях конкретно, то конечно, Трамп и республиканцы лучше, чем Камала Харрис, хотя бы в том плане, что хотя бы это "безумство бесполых", я так это и называю, закончится. Конечно, это хорошо для всего мира, потому что это безумство было вознесено до уровня религии, что губительно для всего мира", – сказала Николеишвили.Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканец Дональд Трамп заручился поддержкой 295 выборщиков, тогда как для победы было достаточно 270 голосов. Его соперница, демократ Камала Харрис, набрала на президентских выборах 226 голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, украина, дональд трамп, владимир путин, сша