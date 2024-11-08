https://sputnik-georgia.ru/20241108/kobakhidze-neponyatno-kak-sholts-so-svoimi-problemami-nashel-vremya-dlya-gruzii-290802664.html

Кобахидзе: непонятно, как Шольц со своими проблемами нашел время для Грузии

Кобахидзе: непонятно, как Шольц со своими проблемами нашел время для Грузии

Sputnik Грузия

Шольц, Макрон и Туск заявили, что не смогут поддержать открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС, если она не упразднит "противоречащие европейским... 08.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-08T19:05+0400

2024-11-08T19:05+0400

2024-11-08T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Канцлеру Германии Олафу Шольцу после развала правящей коалиции следовало бы уделять больше внимания своим проблемам, а не делать заявления о Грузии, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе журналистам. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск в совместном заявлении выразили обеспокоенность "многочисленными нарушениями" на парламентских выборах в Грузии. Они отметили, что не смогут поддержать открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС, если она не изменит курс и не упразднит "противоречащие европейским ценностям" законы.Он отметил, что не знает, как Шольц со своими проблемами нашел время для Грузии.Разлад между Грузией и ЗападомЗапад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии.США готовы без колебаний применить новые меры в отношении Грузии>>Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Власти Грузии не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Они настаивают на том, что привержены европейским ценностям, а вышеуказанные законы были приняты с учетом национальных интересов страны.Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Принятие т. н. закона об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью".А закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по словам лидеров "Грузинской мечты", является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию. Пропаганда ЛГБТ* является лучшим современным оружием завоевания, сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, германия, франция, эммануэль макрон, дональд туск, ираклий кобахидзе