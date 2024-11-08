https://sputnik-georgia.ru/20241108/kritika-zapada-v-adres-spornykh-zakonov-v-gruzii--reaktsiya-pravyaschey-sily-i-opponentov-290800675.html

Почему Запад критикует власти Грузии

Почему Запад критикует власти Грузии

Sputnik Грузия

Это даже позор – в 21 веке доказывают, что должны быть скрытые деньги, которые тратятся в Грузии, заявил спикер парламента 08.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-08T15:49+0400

2024-11-08T15:49+0400

2024-11-08T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Очередная критика Запада относительно принятых в Грузии спорных законов – "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающем пропаганду ЛГБТ*, и "О прозрачности иностранного влияния" – вызвала острую реакцию представителей правящей силы в то время, как для оппонентов она оказалась вполне приемлемой и уместной. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Польши Дональд Туск выразили обеспокоенность политической ситуацией в Грузии. Как отмечено в совместном заявлении, если Грузия не изменит свой нынешний курс и не продемонстрирует ощутимые усилия по реформам, в частности, отменив недавнее законодательство, противоречащее европейским ценностям и принципам, они не смогут поддержать открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Закон "О прозрачности иностранного влияния" – это один из законов, принятых в соответствии с самими европейскими ценностями, который подразумевает, что средства, расходуемые из публичных источников, особенно средства, расходуемые из-за рубежа в другую страну, должны быть прозрачными, заявил в свою очередь председатель парламента Шалва Папуашвили Именно это, по мнению главы законодательного органа, и является европейской ценностью. Вопрос простой: собирается ли ЕС следовать заявленным им ценностям и обнародовать средства, направляемые в Грузию из его собственного бюджета, собирается ли он следовать заявленным принципам и быть прозрачным в отношении своих финансов в Грузии, сказал Папуашвили. Именно на этот вопрос, по словам главы парламента, власти Грузии хотят получить ответы от разных европейских чиновников. Премьер Грузии на саммите европейских лидеров в Будапеште – встречи и выступления >>"Поэтому пусть все прекратят заниматься фарисейством и будут руководствоваться теми ценностями, на которых стоят все европейцы – не только государства-члены ЕС, но и Грузия как европейская страна", - заявил Папуашвили. Когда парламент Грузии принял оба этих закона, с этим согласилось подавляющее большинство населения Грузии, которое проголосовало за "Грузинскую мечту" при поддержке 54%, заявил в свою очередь депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Между тем другой депутат от парламентского большинства, член партии "Сила народа" Созар Субари обвинил европейских лидеров в двойных стандартах. "Это пик несправедливости и двойных стандартов. Мы не собираемся торговать будущим Грузии, грузинской верой, традициями. Мы выполним приказ, который нам дал народ", - заявил Субари. Реакция оппозиции Критика европейских политиков не стала сюрпризом для представителей оппозиции, которые выступали против принятия спорных законопроектов. "Российский закон" является проблемой, которая создает угрозу стране на пути европейской интеграции. Есть очень компонентов на пути евроинтеграции, которые препятствую евроинтеграции Грузии", - заявила депутат от партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе. В том, что законы являются проблематичными, уверены и в партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" Западные политики обвиняют нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Они считают, что принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии подрывает фундаментальные права человека и создает риски усиления дискриминации части населения. А противники т.н. закона об "иноагентах" утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Разлад между Грузией и Западом ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Принятие т. н. закона об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью". А закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по словам лидеров "Грузинской мечты", является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию. Пропаганда ЛГБТ* является лучшим современным оружием завоевания, сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, гурам мачарашвили, созар субари, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз