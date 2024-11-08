https://sputnik-georgia.ru/20241108/prezident-gruzii-khochet-uspet-poluchit-maksimum-udovolstviya--premer-290796950.html

Президент Грузии хочет успеть получить максимум удовольствия – премьер

Президент Грузии хочет успеть получить максимум удовольствия – премьер

Sputnik Грузия

Саломе Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямых президентских выборов 08.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-08T11:39+0400

2024-11-08T11:39+0400

2024-11-08T12:07+0400

грузия

политика

новости

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

михаил саакашвили

европа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/01/288215672_0:0:1546:870_1920x0_80_0_0_3ac9a7b2ce3928752487c2723248dda7.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили хочет получить удовольствие от пребывания на своей должности, потому что срок ее президентских полномочий скоро истекает, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в Будапеште, где он принял участие в саммите Европейского политического сообщества. За день до открытия саммита, по информации администрации президента, Зурабишвили побеседовала с несколькими европейскими лидерами, в том числе и с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Как написала президент на своей странице в соцсети Х, Европа должна проводить "четкую и устойчивую политику" в отношении Грузии.Пройдут и эти два месяца, и Саломе Зурабишвили не сможет создать никаких проблем нашим национальным интересам, добавил глава грузинского правительства. Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямых президентских выборов. В дальнейшем главу государства в Грузии будут выбирать члены избирательной коллегии, состоящей из депутатов парламента и представителей местной власти. Кроме того, срок президентских полномочий будет составлять не пять лет, как прежде, а шесть.Правящая партия намерена повторно запустить процедуру импичмента Зурабишвили. Соответствующие подписи 81 депутата уже собраны и направлены в Конституционный суд. Депутат: цель президента – подорвать репутацию Грузии>>В "Грузинской мечте" заявляют, что это будет символическое наказание, так как президентский срок и так истекает через месяц после парламентских выборов, которые прошли в стране 26 октября. Как и в октябре 2023 года, так и на этот раз президента обвиняют в нарушении основного закона страны и выезде за границу без разрешения правительства. В прошлый раз довести процедуру импичмента до конца не удалось из-за того, что инициаторам не хватало голосов в парламенте. У них было 84 мандата, а для импичмента необходимо 100 голосов. В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. "Кровь чьего ребенка вы хотите пролить?" – архиепископ Яков обратился к президенту Грузии>>После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, единое национальное движение, михаил саакашвили, европа