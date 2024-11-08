https://sputnik-georgia.ru/20241108/sud-otkazal-partii-gakhariya-v-zaschite-spiska-golosovavshikh-izbirateley-290803666.html

Суд отказал партии Гахария в защите списка голосовавших избирателей

Суд отказал партии Гахария в защите списка голосовавших избирателей

Sputnik Грузия

Партия "За Грузию" обратилась в суд после отказа ЦИК Грузии передать нейтральной платформе базу данных всех проголосовавших избирателей 08.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-08T20:20+0400

2024-11-08T20:20+0400

2024-11-08T20:45+0400

парламентские выборы

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георгий гахария

саломе зурабишвили

тбилисский городской суд

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд отклонил иск партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", которая требовала обеспечить защиту данных на серверах ЦИК и в аппаратах для голосования, говорится в заявлении партии. Партия "За Грузию" обратилась в суд после отказа ЦИК Грузии передать нейтральной платформе базу данных всех 2 миллионов проголосовавших избирателей, чтобы каждый мог перепроверить – есть ли он в списке, и если да, то на каком участке и в котором часу голосовал. Команда Гахария утверждает, что ЦИК планирует стереть эти данные, чтобы невозможно было установить вероятный факт фальсификации выборов.Ранее суд не удовлетворил ходатайство этой оппозиционной партии о неотложной защите этих данных и обнародовании списков. "Явно выявляются координированные действия ЦИК, прокуратуры и суда, целью которых является полный переход подтверждающих фальсификацию выборов доказательств под контроль "Мечты". Свидетельством этого является в том числе хронология событий", - сказано в заявлении. В частности, 29 октября партия потребовала обнародования списков проголосовавших избирателей, а прокуратура, по указанию ЦИК, 30 октября в срочном порядке начала расследование. "Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>После того, как 1 ноября партия обратилась в суд с требованием о неотложной защите этих данных, прокуратура срочно наложила на них арест. Суд же 8 ноября отклонил иск, аргументируя это решением прокуратуры. Если после всего этого списки проголосовавших избирателей все же будут обнародованы, возникнет обоснованное предположение о возможных манипуляциях с ними. Установить истину сможет только международное расследование. О необходимости проведения международного расследования нарушений на выборах требуют и остальные прошедшие в парламент оппозиционные партии, а также поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили.Все они отказываются признавать результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. Также они выражают недоверие местным следственным органам. По последним данным, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Аудит американской компании исключил "карусели" на парламентских выборах Грузии>>Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует сразу на нескольких участках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, георгий гахария, саломе зурабишвили , тбилисский городской суд, парламентские выборы в грузии 2024