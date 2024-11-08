https://sputnik-georgia.ru/20241108/tsik-otvetil-na-neoproverzhimye-dokazatelstva-falsifikatsii-vyborov-v-gruzii-290789932.html

ЦИК ответил на "неопровержимые доказательства" фальсификации выборов в Грузии

ЦИК ответил на "неопровержимые доказательства" фальсификации выборов в Грузии

Sputnik Грузия

В последнее время наблюдается тенденция распространения манипулятивной информации и дезинформации, сказано в заявлении ЦИК 08.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-08T02:21+0400

2024-11-08T02:21+0400

2024-11-08T02:21+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В СМИ и соцсетях распространяется манипулятивная статистическая информация о якобы нереальной разнице между уровнями активности женщин и мужчин на выборах в парламент Грузии, что преподносится как неопровержимое доказательство фальсификации выборов, говорится в заявлении ЦИК.Тему подняла неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED). Изучив данные ЦИК, организация также пришла к выводу, что на некоторых избирательных участках проголосовало больше мужчин, чем было в едином списке на участке и в спецсписке в сумме. Данные по избирателям разного пола на прошедших 26 октября парламентских выборах и всех предыдущих выборах, учитывая методологию и практику их обработки, могут содержать некоторые неточности, но это никоим образом не отражается не результатах выборов, отмечено в заявлении. Апелляционный суд не подтвердил нарушение тайны голосования на выборах в Грузии>>ЦИК подчеркнул, что при обработке такого типа статистических данных нужно учитывать избирателей, которые не могут голосовать по месту регистрации: работники избирательных администраций, пациенты стационара, заключенные, военные.Неточности, на которые указывает ISFED, по имеющейся информации, касаются только нескольких участков и малого количества избирателей, сказано в заявлении ЦИК."В данном случае обобщение может объясняться только тем, что мы имеем дело с нехваткой знаний или целенаправленным действием, чтобы нанести вред избирательному процессу", - говорится в заявлении.ЦИК отметил, что в последнее время наблюдается тенденция распространения некоторыми вовлеченными в выборы сторонами неверной, манипулятивной информации и дезинформации с целью введения в заблуждение менее неосведомленных людей."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Голосование состоялось 26 октября. Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта". Прошедшие в парламент три оппозиционные объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации. Всего в выборах участвовали 18 избирательных субъектов.Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Между тем, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024 , политика, шалва папуашвили, цик грузии