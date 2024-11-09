https://sputnik-georgia.ru/20241109/gruziya-ukreplyaet-pozitsii-logisticheskogo-khaba--zamministra-290809012.html

Грузия укрепляет позиции логистического хаба – замминистра

Грузия укрепляет позиции логистического хаба – замминистра

Sputnik Грузия

Стратегическое географическое положение Грузии естественным образом определяет роль страны как ворота между Европой и Азией, заявил замминистра 09.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-09T11:58+0400

2024-11-09T11:58+0400

2024-11-09T11:58+0400

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геннадий арвеладзе

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Правительство Грузии активно привлекает инвестиции в сферу логистики для укрепления позиции страны как регионального логистического хаба, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе на 23-м министериале программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества CAREC в Казахстане. Министериал и соответствующие мероприятия высокого уровня CAREC проходили в столице Казахстана Астане 7-8 ноября. Сессии были посвящены региональной энергетической безопасности в регионе Центральной Азии, инновационным решениям проблем изменения климата и роли искусственного интеллекта, а также развитию Среднего коридора. По его словам, показательно, что на фоне растущей популярности Среднего коридора возрастает интерес частного сектора к логистическим проектам, что значительно повысит интеграцию Грузии в региональные и международные транспортные сети. Арвеладзе отметил, что стратегическое географическое положение Грузии естественным образом определяет роль страны как ворота между Европой и Азией. По его словам, в последние годы страна еще больше укрепила свой транзитный и логистический потенциал за счет значительных инвестиций в транспортную инфраструктуру, а также за счет совершенствования правовой и институциональной базы. Началось строительство первого глубоководного порта в Грузии >>В том числе правительство приняло стратегию и план действий в области логистики и транспорта, а также реализует ряд стратегических проектов, таких как модернизация железных дорог; железная дорога Баку-Тбилиси-Карс; автомагистраль Восток-Запад; глубоководный порт Анаклия и другие. Арвеладзе акцентировал внимание на углублении сотрудничества между странами CAREC, включая упрощение транспортных операций и беспрепятственность трансграничных перевозок по Среднему коридору, а также использование для этой цели цифровых технологий. Кроме того, он отметил, что правительство Грузии активно работает над развитием портовой инфраструктуры на Черном море и активизацией паромного сообщения с другими черноморскими портами. Когда китайский консорциум станет инвестором порта в Анаклия в Грузии? >>По словам Арвеладзе, увеличение частоты прямого паромного сообщения в порты Румынии и Болгарии положительно сказалось на темпах грузооборота – в частности, по данным девяти месяцев 2024 года, он увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В министериале CAREC приняли участие не только высокопоставленные представители стран-участниц, но и руководители таких организаций, как Азиатский банк развития, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация и др. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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грузия, новости, экономика, геннадий арвеладзе, транспорт в грузии, транспорт