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Спекуляции оппозиции – экономист об ажиотаже вокруг сокращения резервов Грузии
Спекуляции оппозиции – экономист об ажиотаже вокруг сокращения резервов Грузии
Sputnik Грузия
Отправной точкой расходования резервов является защита рынка от инфляционных ожиданий, заявил эксперт 10.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-10T20:14+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Создание ажиотажа и спекуляций вокруг сокращения резерва на 627 миллионов долларов выгодно оппозиции, заявил экономист Георгий Цуцкиридзе. За октябрь резервы снизились на 627,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями Нацбанка Грузии на валютном рынке, в том числе с продажей 382,1 миллиона долларов на аукционах. По его словам, Нацбанк действовал в соответствии с законодательством. "Отправной точкой расходования резервов является защита рынка от инфляционных ожиданий, и нигде не написано, какой объем резервов следует использовать в качестве оптимальной меры. Естественно, сокращение резервов не следует рассматривать только в одном направлении и опустошать их тоже нежелательно", – отметил Цуцкиридзе. Он отметил, что в прошлом году у Грузии был рекордный уровень валютных резервов.Нацбанк спас население Грузии от обеднения – Турнава >> "Насколько своевременной и оправданной была стратегия Нацбанка, примером могут служить растущая экономика, здоровые макроэкономические показатели, низкая инфляция и стабильно растущий приток иностранной валюты", – заявил Цуцкиридзе. По его мнению, Нацбанк использовал резервы вовремя и по мере необходимости, и тем самым спас население от резкой девальвации лари. Международные резервы на 31 октября 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,1 миллиарда долларов, что является минимальным значением с июня 2022 года, говорится на сайте регулятора. За январь-сентября 2024 года международные резервы Национального банка Грузии снизились на 924,7 миллиона лари.Правительство одобряет политику Нацбанка по стабилизации валютного рынка Грузии >>Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов. За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, курс доллара, колебание курса лари
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, курс доллара, колебание курса лари
Спекуляции оппозиции – экономист об ажиотаже вокруг сокращения резервов Грузии
20:14 10.11.2024 (обновлено: 20:27 10.11.2024)
Отправной точкой расходования резервов является защита рынка от инфляционных ожиданий, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Создание ажиотажа и спекуляций вокруг сокращения резерва на 627 миллионов долларов выгодно оппозиции, заявил экономист Георгий Цуцкиридзе.
За октябрь резервы снизились на 627,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями Нацбанка Грузии на валютном рынке, в том числе с продажей 382,1 миллиона долларов на аукционах.
"Создается картина, будто экономика Грузии столкнулась с серьезным кризисом. Я считаю, что распространение такого рода информации и создание искусственного ажиотажа служат оживлению потухшего оппозиционного заряда путем манипулирования курсом лари и темой резервов", – заявил Цуцкиридзе журналистам.
По его словам, Нацбанк действовал в соответствии с законодательством.
"Отправной точкой расходования резервов является защита рынка от инфляционных ожиданий, и нигде не написано, какой объем резервов следует использовать в качестве оптимальной меры. Естественно, сокращение резервов не следует рассматривать только в одном направлении и опустошать их тоже нежелательно", – отметил Цуцкиридзе.
Он отметил, что в прошлом году у Грузии был рекордный уровень валютных резервов.
"Насколько своевременной и оправданной была стратегия Нацбанка, примером могут служить растущая экономика, здоровые макроэкономические показатели, низкая инфляция и стабильно растущий приток иностранной валюты", – заявил Цуцкиридзе.
По его мнению, Нацбанк использовал резервы вовремя и по мере необходимости, и тем самым спас население от резкой девальвации лари.
"В этом и заключается цель резервов: накопить и потратить их в нужное время и в нужной ситуации. При растущей экономике и здоровых макроэкономических показателях пополнение резервов за относительно короткий период времени не будет проблемой. Так что экспертному сообществу, чрезмерно взволнованному этой темой, я бы посоветовал оставить лари и Нацбанк в покое", – сказал Цуцкиридзе.
Международные резервы на 31 октября 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,1 миллиарда долларов, что является минимальным значением с июня 2022 года, говорится на сайте регулятора.
За январь-сентября 2024 года международные резервы Национального банка Грузии снизились на 924,7 миллиона лари.
Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.
За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов.