https://sputnik-georgia.ru/20241111/kaladze-nazval-bezdelnikami-pribyvshikh-v-tbilisi-chlenov-parlamentov-stran-es-290832993.html

Каладзе назвал бездельниками прибывших в Тбилиси членов парламентов стран ЕС

Каладзе назвал бездельниками прибывших в Тбилиси членов парламентов стран ЕС

Sputnik Грузия

Европейские депутаты раскритиковали прошедшие в Грузии парламентские выборы 11.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-11T19:06+0400

2024-11-11T19:06+0400

2024-11-11T19:06+0400

парламентские выборы

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саломе зурабишвили

каха каладзе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал бездельниками прибывших в Тбилиси вице-спикеров и председателей комитетов по внешним связям парламентов стран Евросоюза, в том числе Германии, Эстонии, Польши и Финляндии.На пресс-конференции во дворце президента европейские депутаты критиковали прошедшие в Грузии парламентские выборы и говорили о необходимости проведения независимого расследования нарушений. Лидеры правящей "Грузинской мечты" отказались с ними встречаться, поэтому переговоры прошли только с оппозицией и президентом Саломе Зурабишвили.По его словам, прибывшие в Грузию депутаты европейских парламентов пропагандировали ложь до сих пор и сейчас продолжают это делать. "Все знают, что они из себя представляют, и, как я уже сказал, их заявления не представляют собой никакой ценности", - заявил Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Более того он назвал членов прибывшей в Грузию делегации вредителями. "Эти люди говорят с нами от имени Европы, а сами в это время делают все для того, чтобы в стране произошли беспорядки, напряженность. Не только сейчас, но и раньше, если вспомнить, какие они делали заявления несколько месяцев назад. Они обычные вредители. Все нужно называть своими именами", - сказал Каладзе. По его словам, эти зарубежные политики не уважают Грузию, ее государственность и народ. Он заявил, что прибывшие в Грузию европейские депутаты, грузинские оппозиционеры и президент Грузии являются единым целым и у них один хозяин. "Народ очень хорошо увидел всю картину. Хочу сказать, что очень многое изменится не только в стране, но и во всем мире уже скоро начнутся определенные изменения, и это будет очень интересный процесс", - сказал Каладзе. "Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>В Грузию прибыла делегация из представителей парламентом восьми стран Евросоюза. Самым активным на пресс-конференции во дворце президента Грузии был председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот, который называет правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром" и активно поддерживает оппозицию. Рот заявил, что Евросоюз не сможет признать легитимность прошедших 26 октября выборов в парламент Грузии до тех пор, пока на них не прольется свет. По его словам, обвинения касательно манипуляций с выборами, включая нарушение принципа тайны голосования, и запугивания избирателей требуют проведения независимого расследования.Он отметил, что Евросоюз должен рассматривать все возможные варианты, включая индивидуальные санкции и отмену безвизового режима для граждан Грузии, на случай если нынешние власти не прекратят подрывать демократию в стране. О том, что парламентские выборы в Грузии не были ни справедливыми и ни свободными, заявил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.Грузинский народ не поддерживает оппозицию, вот она и ходит по посольствам – Папуашвили>>По его словам, убедить население Грузии и мир в целом в обратном сможет только проведенное на международном уровне расследование, к примеру, с включенностью Совета Европы, ОБСЕ или других нейтральных организаций. Его финский коллега Юкка Копра сказал, что, судя по полученной информации, грузинские следственные органы не в состоянии провести независимое расследование по нарушениям на выборах. В свою очередь вице-спикер парламента Польши Михал Каминьский сказал, что сегодня Тбилиси угрожает "российская опасность". Грузия не может быть частью европейской семьи и при этом находиться в сфере российского влияния, заявила глава комитета по иностранным делам парламента Латвии Инара Мурниеце.В свою очередь вице-спикер парламента Литвы Жигимантас Павиленис и член комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Фредерик Петти раскритиковали "Грузинскую мечту" за нежелание встречаться с их делегацией. По словам Павилениса, последние три-четыре года правительство Грузии не встречалось ни с кем, кто его критиковал. Выборы в Грузии 2024Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Голосование состоялось 26 октября.Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта" (53,93%). Прошедшие в парламент три оппозиционные объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации. Всего в выборах участвовали 18 избирательных субъектов.Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Между тем, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, германия, франция, саломе зурабишвили , каха каладзе, парламентские выборы в грузии 2024