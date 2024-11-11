https://sputnik-georgia.ru/20241111/kogda-budut-obyavleny-itogi-vyborov-v-parlament-gruzii-290835192.html
Когда будут объявлены итоги выборов в парламент Грузии?
Когда будут объявлены итоги выборов в парламент Грузии?
Sputnik Грузия
Накануне ЦИК отказался аннулировать итоговые протоколы окружных избирательных комиссий на основе жалоб НПО и оппозиции 11.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-11T20:09+0400
2024-11-11T20:09+0400
2024-11-11T20:53+0400
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шалва папуашвили
специальная следственная служба
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии подведет итоги парламентских выборов после завершения рассмотрения жалоб в судах всех инстанций, но не позднее 21 ноября, заявил замглавы ЦИК Георгий Шарабидзе в эфире телеканала "Имеди". Накануне ЦИК отказался аннулировать итоговые протоколы окружных избирательных комиссий на основе жалоб неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) и оппозиционных объединений "Единство – национальное движение" и "Сильная Грузия", в которых говорилось о нарушении принципа тайны голосования на выборах. Рассмотрение жалоб в ЦИК длилось почти восемь часов. Ранее иски АМЮГ о признании массового нарушения принципа тайны голосования на парламентских выборах 26 октября и аннулировании результатов голосования на избирательных участках, где использовались электронные технологии, отказались удовлетворять оба апелляционных суда страны.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Из 3 111 участков технологическими были 2 263. На остальных участках (в высокогорных районах и за рубежом) голосовали традиционным методом."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>На избирательных участках, где использовались электронные технологии, удостоверяющий личность документ проверяли в аппарате верификации, а избиратели на бюллетенях маркером закрашивали кружок перед желаемой партией, помещали в специальную папку лицевой стороной вниз и, придерживая этой папкой, запускали в аппарат для подсчета голосов.На остальных избирательных участках удостоверяющий личность документ проверяли механически, сверяя с данными в распечатанных списках избирателей. Получив бюллетень, нужно было обвести на нем номер партии, сложить, поместить в конверт и опустить в избирательную урну.Парламентские выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта". Прошедшие в парламент три оппозиционные объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации. Всего в выборах участвовали 18 избирательных субъектов.Суд отказал партии Гахария в защите списка голосовавших избирателей>>Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Между тем, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Предварительные данные ЦИК по итогам выборов:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, специальная следственная служба, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, специальная следственная служба, парламентские выборы в грузии 2024
Когда будут объявлены итоги выборов в парламент Грузии?
20:09 11.11.2024 (обновлено: 20:53 11.11.2024)
Накануне ЦИК отказался аннулировать итоговые протоколы окружных избирательных комиссий на основе жалоб НПО и оппозиции
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии подведет итоги парламентских выборов после завершения рассмотрения жалоб в судах всех инстанций, но не позднее 21 ноября, заявил замглавы ЦИК Георгий Шарабидзе в эфире телеканала "Имеди".
Накануне ЦИК отказался аннулировать итоговые протоколы окружных избирательных комиссий на основе жалоб неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) и оппозиционных объединений "Единство – национальное движение" и "Сильная Грузия", в которых говорилось о нарушении принципа тайны голосования на выборах.
"Избирательная администрация обязательно дождется решений судов первой и следующих инстанций и после этого будут приняты окончательные, официальные, итоговые протоколы по выборам 26 октября", – сказал Шарабидзе.
Рассмотрение жалоб в ЦИК длилось почти восемь часов.
Ранее иски АМЮГ о признании массового нарушения принципа тайны голосования на парламентских выборах 26 октября и аннулировании результатов голосования на избирательных участках, где использовались электронные технологии, отказались удовлетворять оба апелляционных суда страны.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Из 3 111 участков технологическими были 2 263. На остальных участках (в высокогорных районах и за рубежом) голосовали традиционным методом.
На избирательных участках, где использовались электронные технологии, удостоверяющий личность документ проверяли в аппарате верификации, а избиратели на бюллетенях маркером закрашивали кружок перед желаемой партией, помещали в специальную папку лицевой стороной вниз и, придерживая этой папкой, запускали в аппарат для подсчета голосов.
На остальных избирательных участках удостоверяющий личность документ проверяли механически, сверяя с данными в распечатанных списках избирателей. Получив бюллетень, нужно было обвести на нем номер партии, сложить, поместить в конверт и опустить в избирательную урну.
Парламентские выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта". Прошедшие в парламент три оппозиционные объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации. Всего в выборах участвовали 18 избирательных субъектов.
Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.
Между тем, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.
Предварительные данные ЦИК по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,93%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,04%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,17%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,8%;