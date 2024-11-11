https://sputnik-georgia.ru/20241111/tsik-gruzii-ne-udovletvoril-zhaloby-npo-i-oppozitsionnykh-partiy-290828896.html

ЦИК Грузии не удовлетворил жалобы НПО и оппозиционных партий

ЦИК Грузии не удовлетворил жалобы НПО и оппозиционных партий

Sputnik Грузия

Процесс рассмотрения жалоб длился в течение почти восьми часов 11.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-11T13:58+0400

2024-11-11T13:58+0400

2024-11-11T15:15+0400

парламентские выборы в грузии 2024

тбилисский апелляционный суд

кутаисский апелляционный суд

шалва папуашвили

тбилиси

восточная грузия

западная грузия

новости

политика

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_976eedffbd300d33e3b54fe0480bc13f.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии сочла беспочвенными и не удовлетворила жалобы неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ), коалиции "Единство – национальное движение" и "Сильная Грузия" об аннулировании итоговых протоколов окружных избирательных комиссий. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Процесс рассмотрения жалоб длился в течение почти восьми часов. Основным аргументом как для НПО, так и избирательных субъектов было то, что на выборах 26 октября был нарушен принцип тайны голосования. Представители АМЮГ и оппозиции аргументировали свое утверждение тем, что на обратной стороне бюллетеня был виден след от маркера. В ЦИК же настаивают на том, что правильное помещение бюллетеня в специальную папку из плотной бумаги полностью обеспечивает соблюдение принципа тайного голосования. Единственным возможным исходом может быть признание выборов легитимными и назначение повторных выборов, отметил он. В свою очередь глава юридического департамента ЦИК Грузии Георгий Сантуриани заявил, что было установлено, что ни в представленных материалах, ни в ходе заседания не было выявлено никаких новых обстоятельств. Ранее, 7 ноября, Тбилисский апелляционный суд не удовлетворил иски АМЮГ с требованием признать массовое нарушение принципа тайны голосования на парламентских выборах 26 октября и аннулировать результаты голосования на всех 1 293 избирательных участках в Восточной Грузии, где использовались электронные технологии. А днем ранее требование АМЮГ признать массовое нарушение принципа тайны голосования на выборах и аннулировать результаты голосования на технологических избирательных участках в Западной Грузии не удовлетворил Кутаисский апелляционный суд. Рассмотрение жалоб наблюдателей на выборах в парламент Грузии завершено – данные ЦИК>>Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Из 3 111 участков технологическими были 2 263. На остальных участках (в высокогорных районах и за рубежом) голосовали традиционным методом. На избирательных участках, где использовались электронные технологии, удостоверяющий личность документ проверяли в аппарате верификации, а избиратели на бюллетенях маркером закрашивали кружок перед желаемой партией, помещали в специальную папку лицевой стороной вниз и, придерживая этой папкой, запускали в аппарат для подсчета голосов. На остальных избирательных участках удостоверяющий личность документ проверяли механически, сверяя с данными в распечатанных списках избирателей. Получив бюллетень, нужно было обвести на нем номер партии, сложить, поместить в конверт и опустить в избирательную урну. ЦИК ответил на "неопровержимые доказательства" фальсификации выборов в Грузии>>Парламентские выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта". Прошедшие в парламент три оппозиционные объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации. Всего в выборах участвовали 18 избирательных субъектов. Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. Между тем, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

восточная грузия

западная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

парламентские выборы в грузии 2024 , тбилисский апелляционный суд, кутаисский апелляционный суд, шалва папуашвили, тбилиси, восточная грузия, западная грузия, новости, политика, грузия