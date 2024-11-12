https://sputnik-georgia.ru/20241112/mid-moldovy-vyzval-vremennogo-poverennogo-v-delakh-gruzii-iz-za-zayavleniya-premera-290859251.html

МИД Молдовы вызвал временного поверенного в делах Грузии из-за заявления премьера

МИД Молдовы вызвал временного поверенного в делах Грузии из-за заявления премьера

Sputnik Грузия

Ранее Кобахидзе заявил, что если где-то и нужно расследовать нарушения на выборах, так это в Молдове 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T19:35+0400

2024-11-12T19:35+0400

2024-11-12T20:11+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. МИД Молдовы вызвал временного поверенного в делах Грузии Давида Бочоришвили из-за заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что если где-то и нужно расследовать нарушения на выборах, так это в Молдове, говорится в cообщении на сайте внешнеполитического ведомства. Так Кобахидзе прокомментировал призывы оппонентов в Грузии и зарубежных акторов о необходимости международного расследования нарушений на выборах в грузинский парламент. Оппозиция, поддерживающие ее президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации утверждают, что произошла "тотальная фальсификация". Там же отмечена важность традиционных дружеских отношений между Молдовой и Грузией и общих целей по интеграции в Евросоюз. Первым параллели между выборами в Грузии и Молдове, а также Польше, Болгарии, Литве провел председатель парламента Шалва Папуашвили, когда комментировал обвинение неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" о массовом нарушении на парламентских выборах 26 октября принципа тайного голосования. Эта НПО настаивает на аннулировании результатов голосования на всех избирательных участках, где выборы проходили с использованием электронных технологий (2/3 от общего числа участков), так как на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Апелляционный суд не подтвердил нарушение тайны голосования на выборах в Грузии>>Большинство судов первой инстанции (22 из 23), а позже все апелляционные суды приняли аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Сделав выбор, бюллетень нужно было поместить в папку лицевой стороной вниз и, придерживая ею, вставить в аппарат для подсчета голосов. Как заявил глава парламента Грузии, если следовать логике "Ассоциации молодых юристов Грузии" (АМЮГ), аннулировать следует выборы в Польше, Болгарии, Литве и Молдове. На этих выборах бюллетени без конвертов закидывали в полупрозрачные или прозрачные урны, и можно было разглядеть, как голосовали избиратели. В качестве доказательства он продемонстрировал журналистам фотографии с избирательных участков в вышеперечисленных странах. Выборы в Грузии 2024Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Голосование состоялось 26 октября.Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта" (53,93%). Прошедшие в парламент три оппозиционные объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации. Всего в выборах участвовали 18 избирательных субъектов."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Между тем, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, молдова, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили