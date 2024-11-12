https://sputnik-georgia.ru/20241112/uskorenie-energeticheskoy-transformatsii--kobakhidze-o-planakh-gruzii-290860683.html

Ускорение энергетической трансформации – Кобахидзе о планах Грузии

Ускорение энергетической трансформации – Кобахидзе о планах Грузии

Sputnik Грузия

Грузия расширяет использование возобновляемых источников энергии и повышает энергоэффективность, заявил премьер 12.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Грузия верна идее ускорения глобальной энергетической трансформации и достижения нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на встрече в формате круглого стола в рамках COP29 Energy: Advancing Climate Mitigation Action. Двадцать девятая сессия Конференции ООН по изменению климата проходит в Баку c 11 по 22 ноября. Премьер Грузии участвует в мероприятии 11-13 ноября. Запланировано выступление Ираклия Кобахидзе на саммите лидеров COP29, а также участие в панельных дискуссиях, которые пройдут в формате круглых столов. Как заявил Кобахидзе, Грузия расширяет использование возобновляемых источников энергии, повышает энергоэффективность, интегрирует сеть с соседними странами и действует в соответствии с политикой глобальных целей по борьбе с изменением климата. По его словам, в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом Грузия приняла закон об энергоэффективности, а в 2022-2023 годах разработала 15 подзаконных актов по снижению энергопотребления в различных отраслях. Поправки в закон были внесены в 2024 году, и он уже соответствует стандартам ЕС, поскольку требует, чтобы новые строительства соответствовали более строгим стандартам, а существующие здания – обязательным стандартам. Грузия также утвердила закон о возобновляемых источниках энергии и 8 подзаконных актов, направленных на усиление направления возобновляемой энергетики; Запланировано регулирование биотоплива и сертификация монтажа возобновляемой энергетики до 2025 года. Подводный энергокабель в Европу сделает Грузию привлекательной для инвесторов – министр >>Кроме того, при поддержке Германского и Азиатского банков развития Грузия изучает возможности зеленого водорода и приступила к реализации "Стратегии зеленого роста", разработанной совместно со Всемирным банком в 2023 году. Кобахидзе отметил, что конференция по изменению климата оказывает значительную поддержку развивающимся странам, в том числе Грузии, поскольку дает доступ к техническим и финансовым ресурсам партнеров. Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР) проводится ежегодно. В 2024 году 29-я сессия Конференции сторон (COP29) проводится в Азербайджане. Завершится Конференция 22 ноября. В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих двух лет посредством аукциона. Энергетические инициативы Грузии изменят правила игры - Кобахидзе >>Эксперты полагают, что к 2030 году потребление вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов, на 1% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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