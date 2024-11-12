https://sputnik-georgia.ru/20241112/v-parlament-ili-v-sud--prognoz-dlya-oppozitsii-ot-gruzinskoy-mechty--290854789.html

В парламент или в суд – прогноз для оппозиции от "Грузинской мечты"

В парламент или в суд – прогноз для оппозиции от "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

В поле зрения властей Грузии попала оппозиция, которая по итогам выборов 26 октября прошла в парламент 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T17:57+0400

2024-11-12T17:57+0400

2024-11-12T17:57+0400

политика

новости

каха каладзе

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" вновь заговорили о возможном привлечении партий бывших представителей власти к ответственности, но только в том случае, если они продолжат идти против конституционного строя. В поле зрения властей попала оппозиция, которая по итогам выборов 26 октября прошла в парламент – объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и партия "За Грузию". Они отказываются признавать победу "Грузинской мечты", заявляя о фальсификации, и систематически митингуют в Тбилиси.Он отметил, что у населения Грузии остались очень тяжелые воспоминания о прежних властях в лице "Единого национального движения". О предвыборном обещании "Грузинской мечты", что в случае получения конституционного большинства в парламенте начнутся правовые процедуры для объявления "Единого национального движения", партий-наследниц и сателлитов неконституционными организациями, накануне напомнил и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Когда будут объявлены итоги выборов в парламент Грузии?>>"Если они продолжат в том же духе, возможно, мы и без конституционного большинства сделаем шаги. Если они продолжат идти против конституционного строя, благодаря им поспеет соответствующее решение", - сказал Кобахидзе журналистам. По его словам, речь идет о внесении иска в Конституционный суд, для чего достаточно небольшого количества депутатов. При этом он отметил, что у оппозиции нет ресурсов для смены власти неконституционным путем. "Считаю, что они очень скоро остановятся, в том числе получат соответствующие инструкции (из-за рубежа – ред.) и, в конечном счете, не знаю, к счастью или к несчастью, окажутся в парламенте в креслах", - заявил Кобахидзе. "Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Прошедшие в парламент XI созыва оппозиционные партии утверждают, что произошла "тотальная фальсификация" выборов. Они требуют проведения международного расследования и при этом проведения новых парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия Грузии подведет итоги парламентских выборов после завершения рассмотрения жалоб в судах всех инстанций, но не позднее 21 ноября.Ранее ЦИК отказался аннулировать итоговые протоколы окружных избирательных комиссий на основе жалоб неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) и оппозиционных объединений "Единство – национальное движение" и "Сильная Грузия", в которых говорилось о нарушении принципа тайны голосования на выборах.Предварительные данные ЦИК по итогам выборов:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, каха каладзе, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия