https://sputnik-georgia.ru/20241113/kogda-v-gruzii-proydut-vybory-prezidenta-otvet-premera-290876742.html

Когда пройдут выборы президента Грузии?

Когда пройдут выборы президента Грузии?

Sputnik Грузия

Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямых президентских выборов 13.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-13T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Президентские выборы в Грузии предположительно состоялся в начале января 2025 года, после чего пройдет инаугурация нового главы грузинского государства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В правящей партии уже давно заявляют, что Саломе Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. Президент и все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются признавать победу правящей партии, настаивая на том, что произошла тотальная фальсификация выборов. Страна продолжает жить в обычном режиме, многие проекты продолжают реализовываться, отметил премьер. "Мы начинаем выполнять нашу 4-летнюю программу. Мы несем ответственность за предоставление соответствующего отчета грузинскому обществу через четыре года. Процессы продолжаются обычно, мирно, спокойно. Остальное — буря в стакане, которую сейчас пытается устроить оппозиция", - отметил премьер. Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямых президентских выборов. В дальнейшем главу государства в Грузии будут выбирать члены избирательной коллегии, состоящей из депутатов парламента и представителей местной власти. Кроме того, срок президентских полномочий будет составлять не пять лет, как прежде, а шесть. Зурабишвили помиловала 11 осужденных>>Между тем правящая партия намерена повторно запустить процедуру импичмента Зурабишвили. Соответствующие подписи 81 депутата уже собраны и направлены в Конституционный суд. В "Грузинской мечте" заявляют, что это будет символическое наказание, так как президентский срок и так истекает через месяц после парламентских выборов, которые прошли в стране 26 октября. Как и в октябре 2023 года, так и на этот раз президента обвиняют в нарушении основного закона страны и выезде за границу без разрешения правительства. В прошлый раз довести процедуру импичмента до конца не удалось из-за того, что инициаторам не хватало голосов в парламенте. У них было 84 мандата, а для импичмента необходимо 100 голосов. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Президент Грузии хочет успеть получить максимум удовольствия – премьер>>Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них не было достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, европа, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение