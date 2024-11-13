https://sputnik-georgia.ru/20241113/oppozitsiya-zateyala-borbu-za-otkaz-ot-mest-v-parlamente-gruzii-ranshe-vremeni-290862481.html

Оппозиция затеяла борьбу за отказ от мест в парламенте Грузии раньше времени

Оппозиция затеяла борьбу за отказ от мест в парламенте Грузии раньше времени

Sputnik Грузия

Две оппозиционные коалиции потребовали от ЦИК аннулирования их партийных списков, чтобы никто от них не зашел в парламент 13.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-13T00:45+0400

2024-11-13T00:45+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Центризбирком Грузии заявил о невозможности удовлетворения заявлений прошедших в парламент по итогам выборов 26 октября оппозиционеров, которые требуют не запускать процедуру признания их депутатских мандатов.Оппозиционные объединения "Коалиция за перемены" и "Единство - Национальное движение" потребовали от ЦИК аннулирования их партийных списков, которые включают как избранных депутатов, так и не прошедших в парламент кандидатов. Лидеры коалиций заявили, что, по закону, для этого достаточно индивидуальных заявлений от каждого человека из списка.В ЦИК полагают, что оппозиционеры пытаются усилить давление на него."Несмотря на то, что вовлеченные в процесс стороны досконально знают, что, по закону, это невозможно, они в этом вопросе, как и в случае оценки выборов, выбрали путь манипуляции, и тем самым, вероятно, пытаются усилить давление на ЦИК", - сказано в сообщении.Там же отмечено, что избирательная администрация тщательно будет соблюдать закон в этом вопросе, как и во всех других подобных случаях.ЦИК пояснил, что упразднить можно только ту часть партийного писка, где остались не прошедшие в парламент кандидаты, и то после того, как соберется новый парламент и будут признаны полномочия новоизбранных депутатов. Также после этой процедуры можно изъять свою кандидатуру из списка в индивидуальном порядке."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Партии "снимают" свои списки, чтобы в случае отказа избранных депутатов от мандатов, их места не смогли занять следующие из списка.Что касается отказа от мандата, по закону, после признания полномочий новоизбранных депутатов, любой из них может обратиться с соответствующим заявлением к парламенту. Удовлетворять это заявление или нет, решает парламент, пояснил ранее глава законодательного органа Шалва Папуашвили.Оппозиция стоит на своемОппозиционные объединения "Коалиция за перемены" и "Единство - Национальное движение" утверждают, что у них есть все правовые основания отказаться от мест в "нелегитимном парламенте" уже сейчас - до обнародования итогового протокола ЦИК и начала работы парламента XI созыва.Партийный список "Коалиции за перемены" состоит из 82 человек, из которых в парламент прошли 20. Гварамия отметил, что никто из этого списка ни коим образом не намерен сотрудничать "с режимом, который крадет выборы и проводит интересы Российской Федерации".Все они, за несколькими исключениями, собрались в офисе партии и перед камерами подписали заявления для внесения в ЦИК. Гварамия зачитал отрывок из заявления первого номера в списке Наны Малашхия: "Не регистрируйте меня как избранного члена парламента и не выдавайте мне временное удостоверение об избрании членом парламента".Он заявил, что все заявления исправны с правовой точки зрения заявление, а ЦИК и парламент, в свою очередь, могут начать принимать незаконные решения.О том, что требование оппозиционеров имеет правовую основу, заявила один из лидеров коалиции "Единство - Национальное движение", председатель бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.В парламент или в суд – прогноз для оппозиции от "Грузинской мечты">>Бокучава подчеркнула, что гражданин имеет право сам решать, занимать публичную должность или нет. В качестве доказательства она привела статью 25 Конституции Грузии, в которой говорится, что "каждый гражданин Грузии вправе занимать любую публичную должность, если он удовлетворяет требованиям, установленным законодательством". По словам Бокучава, эта статья Конституции запрещает вопреки желанию члена партийного списка приводить в действие статью 131 Избирательного кодекса, согласно которой в течение двух дней после подведения итогов выборов ЦИК регистрирует избранных членов парламента и выдает им временные удостоверения об избрании депутатом. По ее словам, все те, кто входит в партийный список коалиции "Единство - Национальное движение", напишут индивидуальные заявления в ЦИК, чтобы их не регистрировали и парламент даже не приступал к рассмотрению вопроса.По ее словам, произошла "тотальная фальсификация" парламентских выборов. "Был нарушен важнейший принцип Конституции - о тайном голосовании и, соответственно, не была выражена свободная воля грузинского народа. Имело место множество других махинаций и массовых нарушений", - Бокучава. Она подчеркнула, что результаты парламентских выборов в Грузии не признает цивилизованный мир.Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации.Апелляционный суд не подтвердил нарушение тайны голосования на выборах в Грузии>>Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Большинство судов первой инстанции (22 из 23), а позже все апелляционные суды приняли аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Сделав выбор, бюллетень нужно было поместить в папку лицевой стороной вниз и, придерживая ею, вставить в аппарат для подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, ника гварамия, шалва папуашвили, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии, грузинская мечта - демократическая грузия