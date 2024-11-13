https://sputnik-georgia.ru/20241113/parlamentu-gruzii-ne-nuzhna-legitimatsiya-oppozitsii--premer-290875828.html

Парламенту Грузии не нужна легитимация от оппозиции – премьер

Парламенту Грузии не нужна легитимация от оппозиции – премьер

Sputnik Грузия

Оппозиционные объединения потребовали от ЦИК аннулирования их партийных списков, чтобы лишить парламента легитимности 13.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-13T13:12+0400

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ираклий кобахидзе

шалва папуашвили

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Парламенту Грузии не нужна легитимация от оппозиции, он ее уже получил от грузинского народа на выборах 26 октября, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Оппозиционные объединения "Коалиция за перемены" и "Единство – Национальное движение" потребовали от ЦИК аннулирования их партийных списков, которые включают как избранных депутатов, так и не прошедших в парламент кандидатов. Оппозиция таким образом хочет лишить парламента XI созыва легитимности. Что касается оппозиции, то если они откажутся от мандатов, которые дала им часть избирателей, то этим, по словам премьера, они оскорбят своих сторонников. "Но, безусловно, это их дело. Вы видите, что день ото дня оппозиция все больше портит свою репутацию и свое положение. Это они делают собственными руками. Представители оппозиции делают своими руками то, что должны были сделать мы", – добавил Кобахидзе. Оппозиция затеяла борьбу за отказ от мест в парламенте Грузии раньше времени>>При этом он отметил, что оппозиционеры знают, что до первого заседания парламента аннулировать партийные списки невозможно. Им предстоит дождаться признания полномочий всех избранных депутатов.Как отметил Кобахидзе, грузинское законодательство предусматривает механизмы против саботажа. "Мы использовали данные механизмы и четыре года назад, и используем их сейчас. Исходя из этого, шаги, которые противоречат законодательству Грузии, естественно, рассчитаны только на пиар-цели. Большей нагрузки это, естественно, не может иметь", – заявил Кобахидзе. "Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Ранее Центризбирком Грузии заявил о невозможности удовлетворения заявлений прошедших в парламент по итогам выборов 26 октября оппозиционеров, которые требуют не запускать процедуру признания их депутатских мандатов. ЦИК пояснил, что упразднить можно только ту часть партийного списка, где остались не прошедшие в парламент кандидаты, и то после того, как соберется новый парламент и будут признаны полномочия новоизбранных депутатов. Также после этой процедуры можно изъять свою кандидатуру из списка в индивидуальном порядке. Партии "снимают" свои списки, чтобы в случае отказа избранных депутатов от мандатов, их места не смогли занять следующие из списка. Что касается отказа от мандата, то по закону, после признания полномочий новоизбранных депутатов, любой из них может обратиться с соответствующим заявлением к парламенту. Удовлетворять это заявление или нет – решает парламент, пояснил ранее глава законодательного органа Шалва Папуашвили. Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации. Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. Большинство судов первой инстанции (22 из 23), а позже все апелляционные суды приняли аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Сделав выбор, бюллетень нужно было поместить в папку лицевой стороной вниз и, придерживая ею, вставить в аппарат для подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024