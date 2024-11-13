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Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает расти – новая статистика
Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает расти – новая статистика
Sputnik Грузия
Прошлый год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов 13.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в январе-октябре 2024 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, за десять месяцев аэропорт обслужил 1,4 млн пассажиров. Помимо пассажиропотока выросло и количество рейсов. За отчетный период аэропорт обслужил 4 242 рейса, на 4% больше, чем в январе-октябре 2023 года. Загруженность аэропортов Грузии – новые данные>>По информации ведомства, тем не менее за месяц пассажиропоток упал, и в октябре аэропортом воспользовались 162,3 тысячи пассажиров, на 1,2% меньше, чем в октябре прошлого года. Прошлый год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов. В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, на 103% больше, чем в 2022 году. К историческому максимуму приблизилось и количество рейсов – аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, кутаисский международный аэропорт, объединение аэропортов грузии
грузия, экономика, новости, кутаисский международный аэропорт, объединение аэропортов грузии
Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает расти – новая статистика
Прошлый год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в январе-октябре 2024 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии.
По информации Объединения, за десять месяцев аэропорт обслужил 1,4 млн пассажиров.
Помимо пассажиропотока выросло и количество рейсов. За отчетный период аэропорт обслужил 4 242 рейса, на 4% больше, чем в январе-октябре 2023 года.
По информации ведомства, тем не менее за месяц пассажиропоток упал, и в октябре аэропортом воспользовались 162,3 тысячи пассажиров, на 1,2% меньше, чем в октябре прошлого года.
Прошлый год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов.
В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, на 103% больше, чем в 2022 году. К историческому максимуму приблизилось и количество рейсов – аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году.