https://sputnik-georgia.ru/20241113/tsik-gruzii-otverg-novuyu-uliku-oppozitsii-protiv-vyborov--290882697.html

ЦИК Грузии отверг новую "улику" оппозиции против выборов

ЦИК Грузии отверг новую "улику" оппозиции против выборов

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. ЦИК Грузии опроверг обвинение оппозиционеров в том, что он заменил маркеры, предназначенные для парламентских выборов 26 октября... 13.11.2024, Sputnik Грузия

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2024-11-13T17:03+0400

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парламентские выборы

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саломе зурабишвили

шалва папуашвили

единое национальное движение

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цик грузии

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. ЦИК Грузии опроверг обвинение оппозиционеров в том, что он заменил маркеры, предназначенные для парламентских выборов 26 октября, нарушив тем самым контракт, заключенный с компанией в области безопасных избирательных технологий Smartmatic.О том, что ЦИК за день до парламентских выборов заменил брендированные маркеры Smartmatic небрендированными, заявила одна из лидеров коалиции "Единство – национальное движение" Тина Бокучава. Она показала журналистам маркер и сказала, что это является одним из доказательств нарушения на выборах принципа тайного голосования. ЦИК подчеркнул, что маркеры для заполнения бюллетеней на парламентских выборах ему предоставила компания Smartmatic, что подтверждается как контрактом с компанией, так и актами приема-сдачи. Все документы находятся в открытом доступе. Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации.Апелляционный суд не подтвердил нарушение тайны голосования на выборах в Грузии>>Из длинного списка обвинений оппозиция сделала ставку на то, что повсеместно был нарушен принцип тайного голосования и, соответственно, конституционный принцип свободного волеизъявления.Эту тему на пятый день после выборов подняла неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" и потребовала аннулирования результатов голосования на 2/3 избирательных участков, так как на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией.Речь идет о 2 263 избирательных участках, где голосование проходило с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Большинство судов первой инстанции (22 из 23), а позже все апелляционные суды приняли аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Сделав выбор, бюллетень нужно было положить в папку лицевой стороной вниз и, придерживая ею, поместить в аппарат для подсчета голосов."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Итоговый протокол по выборам ЦИК Грузии должен подготовить до 21 ноября. Согласно предварительным данным, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 из 150 мест в парламенте. "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") получила 18 мандатов, "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 17, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии