https://sputnik-georgia.ru/20241114/kurs-lari-kak-oruzhie-politicheskogo-nastupleniya--ekspert-290905102.html

Курс лари как оружие политического наступления – эксперт

Курс лари как оружие политического наступления – эксперт

Sputnik Грузия

Все разговоры об угрозе валютным резервам – искусственный ажиотаж, заявил эксперт 14.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-14T22:01+0400

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георгий абашишвили

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курс доллара

колебание курса лари

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Курс национальной валюты Грузии лари стал частью главного политического наступления оппонентов власти, так как для сохранения стабильности Нацбанк использует резервы, заявил основатель издания Business Insider Georgia Георгий Абашишвили в эфире телеканала "Имеди". Абашишвили ответил на вопросы ведущих по поводу того, соответствуют ли действительности заявления оппонентов власти о том, что Нацбанк использовал резервы для поддержания курса лари, и теперь ему грозит опасность, поскольку потрачен довольно большой ресурс. По мнению Абашишвили, все разговоры об угрозе валютным резервам – искусственный ажиотаж. "Мы видим, что курс лари стал частью главной политической атаки. Особенно это наблюдалось в предвыборный период. К сожалению, экономические сюжеты, заказанные т. н. деловыми СМИ, прямо служили оказанию максимального давления на лари каким-либо образом", – отметил он. Абашишвили пояснил, что на самом деле на курс лари влияют фундаментальные факторы: экспорт, инвестиции, денежные переводы, доходы туризма, что в итоге определяет экономический рост. Что будет с курсом лари – прогноз TBC Capital >>Эксперт назвал печальным тенденцию, когда в очень многих случаях давление на курс лари основывается не на фундаментальных факторах, а на основе заявлений безответственных политиков, некоторых экономистов, которые получили экономическое образование во времена СССР и хотят, чтобы курсом лари управляли. "Они забывают, что если мы говорим о европейских стандартах и ​​соответствующем поведении, то гораздо важнее следовать и управлять, и да, именно так мы управляем ситуацией в стране относительно курса", – отметил он. Абашишвили отметил, что ждет извинений от тех, кто спекулятивно рассуждает об искусственном удержании курса лари, увидев политику пополнения резервов. По его словам, к сожалению, вред лари наносят те люди, которые высказываются спекулятивно. Для поддержания стабильности курса лари Нацбанк тратит резервы. Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов. Регулятор провел несколько валютных аукционов в период перед парламентскими выборами 26 октября из-за сильного влияния нефундаментальных факторов и с целью превенции традиционно характерного для предвыборного периода ажиотажа. За октябрь резервы снизились на 627,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями Нацбанка Грузии на валютном рынке, в том числе с продажей 382,1 миллиона долларов на аукционах. Нацбанк спас население Грузии от обеднения – Турнава >>Международные резервы на 31 октября 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,1 миллиарда долларов, что является минимальным значением с июня 2022 года, говорится на сайте регулятора. За январь-сентябрь 2024 года международные резервы Национального банка Грузии снизились на 924,7 миллиона лари. Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, георгий абашишвили, национальный банк грузии, курс доллара, колебание курса лари