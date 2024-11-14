https://sputnik-georgia.ru/20241114/v-gruzii-net-osnovaniy-dlya-revolyutsii-i-gosperevorota--kaladze-290888838.html

В Грузии нет оснований для революции и госпереворота – Каладзе

В Грузии нет оснований для революции и госпереворота – Каладзе

Sputnik Грузия

Все видят, насколько ложными являются обвинения, выдвинутые оппозицией насчет фальсификации результатов парламентских выборов, отметил Каха Каладзе 14.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-14T12:00+0400

2024-11-14T12:00+0400

2024-11-14T12:30+0400

политика

парламентские выборы

грузия

новости

каха каладзе

ника гварамия

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0d/267400032_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2aac2272012af86d2055cb42ac9b35ee.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Оппозиция делает все возможное для того, чтобы устроить в Грузии беспорядки, но в стране нет никакого заряда и оснований для революции и госпереворота, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать результаты парламентских выборов, заявив о тотальной фальсификации. В Тбилиси периодически проходят акции протеста с требованием аннулирования результатов выборов и назначения новых. "Предпринимаются максимальные попытки, чтобы как-то устроить беспорядки и напряженность в стране, однако у них нет никаких ресурсов для этого… В стране нет заряда для того, чтобы произошли революция и госпереворот. Для этого должны быть основания", - заявил Каладзе. "Справедливые выборы" "бьют" по ЦИК Грузии гендерной статистикой>>По словам Каладзе, все видят, насколько ложными являются обвинения, выдвинутые оппозицией, поскольку в рамках расследования, начатого на основании обращения Центральной избирательной комиссии, они не смогли представить хотя бы одно доказательство в прокуратуру."Люди ведь чувствуют это, смотрят на это, те же иностранцы ведь это видят?!" - заявил Каладзе в эфире передачи "Имеди LIVE". Относительно угрозы сорвать первое заседание парламента, Каладзе заявил, что не собирается давать оценок "заявлениям такого смешного человека, как Гварамия". В стране существует свобода слова и самовыражения, и любой человек может выразить свою позицию, но это не должно выходить за рамки закона, добавил он. ЦИК Грузии отверг новую "улику" оппозиции против выборов>>Ранее один из лидеров "Коалиции за перемены", сооснователь партии "Ахали" Ника Гварамия в эфире передачи "Реакция" заявил, что не рассматривает собрание парламента, как реалистичный сценарий. "Мы собираемся отнять то, что у нас отняли, – голос грузинского народа", - заявил Гварамия. Два оппозиционных объединения – "Коалиция за перемены" и "Единство – национальное движение", потребовали от ЦИК аннулирования их партийных списков, которые включают как избранных депутатов, так и не прошедших в парламент кандидатов. Оппозиция таким образом хочет лишить новый парламента легитимности. Власти заявили, что саботаж оппозиции обречен на провал, так как, по закону, парламент в любом случае соберется. Правящая партия "Грузинская мечта" получила больше мандатов, чем минимально необходимо для признания полномочий всех избранных депутатов. Только после признания полномочий избранных депутатов оппозиция может обратиться в ЦИК для аннулирования той части их партийных списков, где перечислены не прошедшие в парламент кандидаты в депутаты. Что касается первой части партийных списков, то есть прошедших в парламент оппозиционеров, то, если они захотят отказаться от депутатских мандатов, каждому из них придется по отдельности обращаться к парламенту. К тому же решение о том, упразднять депутатский мандат избранного депутата или нет, принимать парламенту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, каха каладзе, ника гварамия, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024