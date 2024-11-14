https://sputnik-georgia.ru/20241114/spravedlivye-vybory-byut-po-tsik-gruzii-gendernoy-statistikoy-290886377.html

"Справедливые выборы" "бьют" по ЦИК Грузии гендерной статистикой

"Справедливые выборы" "бьют" по ЦИК Грузии гендерной статистикой

Sputnik Грузия

Неправительственная организация назвала неверной информацию ЦИК о том, что ошибки в гендерной статистике коснулись только 150 избирателей 14.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-14T01:26+0400

2024-11-14T01:26+0400

2024-11-14T01:26+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

цик грузии

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Центризбиркому Грузии в очередной раз пришлось давать разъяснения по поводу неточной статистики голосовавших на парламентских выборах женщин и мужчин, которую неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) преподносит как доказательство манипуляций с данными. ISFED назвала неверной информацию ЦИК о том, что ошибки в гендерной статистике были зафиксированы только на 11 избирательных участках и они коснулись только 150 избирателей. Это, по утверждению "Справедливых выборов", подтверждается необъяснимыми изменениями в данных ЦИК об активности избирателей от 26 октября.Ранее ЦИК пояснил, что данные об активности избирателей на 20:00, когда закрылись избирательные участки, были предварительными, а официальные результаты позже были внесены в итоговые протоколы. ЦИК руководствуется как раз таки итоговыми протоколами. "Справедливые выборы" непреклонныНеправительственная организация, которая была наблюдателем на парламентских выборах, утверждает, что ЦИК так и не ответил на вопросы, возникшие касательно несоответствия данных в статистике проголосовавших мужчин и женщин.Изначально в ISFED заявили, что на 275 избирательных участках разница в уровне активности женщин и мужчин превышает 20 процентных пунктов, притом на 243 участках перекос идет в пользу мужчин. Представители организации назвали эти данные нереальными. ЦИК Грузии признал ошибку в гендерной статистике избирателей только на 11 участках>>Также в ISFED заявили, что на 23 избирательных участках количество явившихся на выборы мужчин превысило количество зарегистрированных в едином списке избирателей на этих участках. Из них на шести участках количество проголосовавших мужчин даже превысило количество мужчин-избирателей в едином списке и спецсписке вместе взятых.После того, как ЦИК заявил, что гендерная статистика не представляет собой официальные данные, и внес некоторые изменения в обнародованную в день выборов информацию, представители ISFED взялись анализировать эти правки. Это, по мнению ISFED, подтверждается необъяснимыми изменениями в данных ЦИК об активности избирателей от 26 октября.К примеру, в 57 из 73 избирательных округов сократилось количество проголосовавших мужчин, а в двух округах - количество женщин. Подобное, как утверждает ISFED, можно объяснить либо ошибкой, либо манипуляцией данными.В целом после выборов в данных ЦИК количество голосовавших на выборах мужчин сократилось 88 975 человек, а количество женщин увеличилось на 91 911.ЦИК Грузии отверг новую "улику" оппозиции против выборов>>Представители ISFED также заявили о несоответствии в данных об общем количестве проголосовавших избирателей в десяти избирательных округах. К примеру, в округе Марнеули, согласно данным ЦИК от 26 октября, проголосовали 41 766 избирателей, а в окончательных данных указано 43 858."Избирательная администрация не пояснила, что вызвало такие нелогичные изменения в обнародованной и предоставленной обществу информации, если ошибку допустили только 11 участковых избирательных комиссий", - сказано в сообщении. Ответ с припоминанием прошлого ЦИК Грузии подчеркнул, что "Справедливые выборы" вновь продолжают манипулировать темой гендерной активности избирателей, несмотря на то, что не раз была разъяснена причина единичных случаев несоответствия в данных гендерной активности избирателей.Также ЦИК подчеркнул, что ему не раз пришлось пояснять, что предварительные данные активности избирателей не могут быть объективным основанием для вынесения какого-либо заключения по результатам выборов. Все это происходит, несмотря на заявление этой неправительственной организации о том, что результаты проведенного ею параллельного подсчета голосов совпадают с предварительными официальными данными ЦИК по выборам. "Примечательно, что "Справедливые выборы" пытаются обосновать отказ от обнародования этих результатов туманными и лишенными убедительности аргументами", - сказано в сообщении. Апелляционный суд не подтвердил нарушение тайны голосования на выборах в Грузии>>ЦИК пояснил, что регистраторы в участковых избирательных комиссиях считали только проголосовавших женщин, а количество мужчин высчитывали, отняв количество женщин от общего количества проголосовавших избирателей. Соответственно, неточность в первой цифре автоматически приводила к неточности во второй. "Хотя, следует подчеркнуть, что закон не требует подсчета активности избирателей в гендерном разрезе. Эти данные обрабатываются только для неизбирательных целей и они никак не связаны с официальными данными результатов выборов", - говорится в сообщении. Там же сказано, что в данных, которые "Справедливые выборы" получили от ЦИК, было несколько вызванных человеческой ошибкой погрешностей, что избирательная администрация, как ответственное ведомство, сама подтвердила. ЦИК повторил свое прежнее заявление о том, что ошибки в гендерной статистике были только на 11 избирательных участках. ЦИК назвал несерьезной попытку неправительственной организации преподнести данную погрешность как доказательство фальсификации выборов."Попытка "Справедливых выборов" обобщить допущенные на 11 участках неточности и окрестить это как "существенную неточность", и более того преподнести как подтверждающий фальсификацию выборов факт, просто несерьезна", - сказано в сообщении.При этом ЦИК напомнил ISFED об обнародовании неправильных результатов параллельного подсчета голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года."Тогда "Справедливые выборы" назвали "незначительной неточностью" расхождение в данных их параллельного подсчета голосов с реальными результатами в 2020 году", - сказано в сообщении ЦИК."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>После выборов 2020 года ISFED заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 45,8% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), тогда как ЦИК назвал 48,22%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов, объявила бойкот парламенту и начала проводить акции протеста.Спустя пять недель в ISFED заявили, что была допущена ошибка. По утверждению властей, это была не ошибка, целенаправленная фальсификация результатов параллельного подсчета голосов для поднятия волны протеста и реализации революционных планов оппозиции.Возвращаясь к нынешним выборам и выдвигаемым обвинениям, ЦИК отметил, что неправительственная организация пытается доказать аномальный характер высокой активности мужчин на выборах и тем самым создать "спекулятивные восприятия" в обществе.То, что гендерная статистика не вносится в итоговые протоколы по выборам и она не связана с результатами голосования, знают все вовлеченные в выборы стороны, в том числе те, в чьи интересы входит манипулирование информацией, отметили в ЦИК. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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