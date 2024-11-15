https://sputnik-georgia.ru/20241115/glava-parlamenta-gruzii-obvinil-evropeyskikh-politikov-v-pooschrenii-fashizma-290910538.html

Глава парламента Грузии обвинил европейских политиков в поощрении фашизма

Глава парламента Грузии обвинил европейских политиков в поощрении фашизма

Sputnik Грузия

Глава парламента Грузии прокомментировал тот факт, что активисты собрались около дома главы ЦИК, чтобы выразить свое несогласие с результатами выборов 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T13:28+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Безответственные призывы прибывших в Тбилиси европейских политиков поощряют фашизм, написал на своей странице в соцсети председатель парламента Шалва Папуашвили. Папуашвили поделился видео оппозиционного телеканала "Формула", на котором видно, как накануне активисты около дома председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Георгия Каландаришвили плакатами и громким свистом опротестовали результаты парламентских выборов 26 октября.Фашистские повязки, превратившиеся в черные пятна, останутся таковыми в памяти грузинского народа, отметил он.Один из активистов, стоявших около дома главы ЦИК, держал в руках плакат с черной точкой. Ранее повязки с черными точками появились на нескольких памятниках в Тбилиси, фото в соцсети распространило молодежное движение "Неба" (Воля – ред.). Черные точки на белом фоне стали символами якобы нарушения тайны голосования на прошедших выборах. Как утверждает часть оппозиционных партий и местных наблюдателей, из-за того, что следы от маркеров проступали на обратной стороне избирательных бюллетеней, и была нарушена тайна голосования. Прокуратура опечатала аппараты верификации в рамках дела о фальсификации выборов в Грузии>>Представители парламентов восьми стран Евросоюза прибыли в Тбилиси в начале недели и приняли участие в акции протеста, которая прошла перед парламентом Грузии в центре Тбилиси с требованием аннулирования результатов парламентских выборов 26 октября и назначения новых. Турне по-европейски Представители правящей партии "Грузинская мечта" не стали встречаться с зарубежными депутатами, несмотря на выраженную некоторыми членами делегации инициативу. С утра в понедельник глава парламента Шалва Папуашвили обнародовал открытое письмо, в котором говорилось о недружественном отношении этих политиков к Грузии. В зарубежную делегацию вошли представители парламентов Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Финляндии и Франции. Из них самой жесткой риторикой отличается председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот, который называет правящую партию Грузии "грузинским кошмаром". Грузия хочет в ЕС, а не неоколониального положения – депутат>>Утром в понедельник они первым делом отправились в президентский дворец, где на пресс-конференции критиковали прошедшие в Грузии 26 октября парламентские выборы и принятые в этом году законы "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Как заявил Рот, Евросоюз не сможет признать легитимность прошедших 26 октября выборов в парламент Грузии до тех пор, пока на них не прольется свет. По его словам, обвинения касательно манипуляций с выборами, включая нарушение принципа тайны голосования и запугивание избирателей, требуют проведения независимого расследования. Вечером, после встреч с оппозицией и представителями неправительственных организаций, они отправились на акцию протеста перед парламентом Грузии, организаторы которой требовали проведения новых выборов. Со сцены депутаты парламентов стран ЕС говорили, что кто-то пытается отобрать у грузин свободу, демократию, страну в целом и членство в ЕС и НАТО. Европейские политики призывали собравшихся не сдаваться и подчеркивали, что прибыли в Тбилиси, чтобы поддержать грузин на пути к демократии и Европе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, шалва папуашвили, политика, цик грузии