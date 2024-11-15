https://sputnik-georgia.ru/20241115/prokuratura-opechatala-ispolzovannye-na-vyborakh-v-gruzii-apparaty-verifikatsii-izbirateley--290906270.html

Прокуратура опечатала использованные на выборах в Грузии аппараты верификации избирателей

Прокуратура опечатала использованные на выборах в Грузии аппараты верификации избирателей

Sputnik Грузия

Следствие намерено установить не было ли дублирования избирателей в списке или случаев голосования в Грузии вместо тех, кто находился за рубежом 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T02:09+0400

2024-11-15T02:09+0400

2024-11-15T02:09+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

саломе зурабишвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Прокуратура подтвердила информацию о том, что в рамках расследования дела о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии опечатала аппараты верификации избирателей, обнародования данных с которых с 29 октября требует оппозиционная партия "За Грузию".В партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" утверждают, что в аппаратах верификации содержатся доказательства фальсификации выборов посредством "каруселей". Ранее ЦИК отказал партии передать нейтральной платформе базу данных всех проголосовавших избирателей, объяснив это защитой персональных данных.Получить доступ к хранящейся в аппаратах верификации информации - данным явившихся на избирательные участки избирателей, прокуратура намерена на основании решения суда."После получения информации планируется проведение компьютерной/технической экспертизы, в рамках которой, наряду с другими вопросами, должно быть установлено, не имело ли место дублирование избирателей, а также не фиксируются ли случаи голосование в Грузии вместо находящихся за рубежом лиц", - сказано в заявлении. Прокуратура намерена запросить и провести экспертные исследования с участием компании в области безопасных избирательных технологий Smartmatic, чтобы максимально было обеспечено хранение и защита имеющейся информации."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Аппараты верификации работают с использованием комплексных компьютерных программ, что программно-технически обеспечила именно эта лицензированная в США компания.Между тем, прокуратура отметила, что в интенсивном режиме продолжается допрос будь то в следственном органе или суде всех тех, кто может владеть какой-либо информацией о факте возможной фальсификации выборов. Были опрошены в том числе сотрудники ЦИК. "В непрерывном режиме продолжается получение и анализ распространенной в публичных источниках соответствующей информации о выборах, назначены надлежащие экспертизы для установления важных для дела обстоятельств, запрошены документы и информация и так далее", - сказано в заявлении. Прокуратура подчеркнула, что проводит все следственные и процедурные действия по делу с полным соблюдением требований закона. ЦИК Грузии отверг новую "улику" оппозиции против выборов>>"Также хотим призвать представителей политических партий воздерживаться от распространения непроверенной информации, которая не имеет никаких правовых оснований и ставит целью лишь дискредитацию прокуратуры и текущего расследования", - говорится в заявлении. Расследование, которому не доверяет оппозицияПарламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Прокуратура начала расследование по статье 164³ УК Грузии "Фальсификация выборов" на основании обращения ЦИК Грузии от 30 октября. Свое обращение ЦИК обосновал тем, что заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, политиков и других заинтересованных лиц о фальсификации выборов приняли масштабный характер.Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы, поддерживающие их неправительственные организации и президент.Оппоненты властей утверждают, что тотальная фальсификация выборов произошла благодаря электронным технологиям, которые были призваны обеспечить точность и оперативность. Аппараты верификации и подсчета голосов использовались на 2/3 избирательных участков. Первая линия обвинения касается аппаратов верификации. Партия "За Грузию" настаивает на том, что махинации произошли с аппаратами верификации, в которые залиты списки избирателей. По утверждению лидеров партии, проверить это можно было лишь в случае сравнения данных на серверах ЦИК и в этих аппаратах. Суд отказал партии Гахария в защите списка голосовавших избирателей>>"За Грузию" 29 октября потребовала от ЦИК Грузии передать нейтральной платформе базу данных всех 2 миллионов проголосовавших избирателей, чтобы каждый мог перепроверить – есть ли он в списке, и если да, то на каком участке и в котором часу голосовал. Получив отказ от ЦИК, 1 ноября партия обратилась в Тбилисский городской суд с требованием неотложной защиты этих данных. Суд 8 ноября отклонил иск, аргументируя это решением прокуратуры о наложении ареста на аппараты верификации.Команда экс-премьера Георгия Гахария заявила, что ЦИК, суд и прокуратура действуют сообща, так как находятся под контролем правящей партии "Грузинская мечта". "Черный ящик" останется под арестом столько времени, сколько это будет нужно правящей партии, сказал представитель партии Георгий Сиоридзе. Вторая линия обвинения касается принципа тайного голосования.Эту тему на пятый день после выборов подняла неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) и потребовала аннулирования результатов голосования на 2/3 избирательных участков, так как на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией.ЦИК Грузии не удовлетворил жалобы НПО и оппозиционных партий>>НПО сначала пыталась добиться аннулирования итоговых протоколов с отдельно взятых избирательных участков. Большинство судов первой инстанции (22 из 23), а позже все апелляционные суды приняли аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Сделав выбор, бюллетень нужно было положить в папку лицевой стороной вниз и, придерживая ею, поместить в аппарат для подсчета голосов.Позже АМЮГ и оппозиционные объединения "Единство – Национальное движение" и "Сильная Грузия" подали жалобу в ЦИК с требованием аннулировать итоговые протоколы окружных избирательных комиссий. Получив отказ, они обратились в Тбилисский городской суд, но результат был тем же. Теперь АМЮГ с двумя оппозиционными объединениями готовится обжаловать решение суда первой инстанции. Оппозиция затеяла борьбу за отказ от мест в парламенте Грузии раньше времени>>Центральная избирательная комиссия Грузии подведет итоги парламентских выборов после завершения рассмотрения жалоб в судах всех инстанций, но не позднее 21 ноября.Согласно предварительным данным, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 из 150 мест в парламенте."Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") получила 18 мандатов, "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 17, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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