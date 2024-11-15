https://sputnik-georgia.ru/20241115/oppozitsiya-v-gruzii-prevratilas-v-mertvorozhdennuyu-politicheskuyu-sektu--kadagidze-290913590.html

Оппозиция в Грузии превратилась в мертворожденную политическую секту – Кадагидзе

Оппозиция в Грузии превратилась в мертворожденную политическую секту – Кадагидзе

Sputnik Грузия

С грузинской оппозицией случается то, что происходит с их отцами-кормильцами, заявил член партии "Сила народа" 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T17:24+0400

2024-11-15T17:24+0400

2024-11-15T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Грузинская оппозиция сформировалась мертворожденной политической сектой, которая будет подвергнута неизбежному демонтажу точно так же, как поддерживающие ее правительства, послы и международные акторы, написал член партии "Сила народа" Зураб Кадагидзе на своей странице в соцсети. Кадагидзе опубликовал пост вместе с фото вице-спикера парламента Литвы Жигимантаса Павилёниса на акции протеста оппозиции 11 ноября в Тбилиси и его цитатой о том, что "Грузинская мечта" лжет, когда обещает гарантию вступления в ЕС. А рядом – информацию от 14 ноября о том, что после поражения на выборах Павилёнис потерял свою должность вице-спикера. По словам Кадагидзе, с грузинской оппозицией случается то, что происходит с их отцами-кормильцами. "Вы сформировались мертворожденной политической сектой и будете подвергнуты неизбежному демонтажу точно так же, как поддерживающие вас правительства, послы и международные акторы рухнули, как построенные на песке башни", - написал Кадагидзе. Продолжайте в том же духе, и никто не останется вас оплакивать, добавил политик. Представители парламентов восьми стран Евросоюза прибыли в Тбилиси в начале недели и приняли участие в акции протеста, которая прошла перед парламентом Грузии в центре Тбилиси с требованием аннулирования результатов парламентских выборов 26 октября и назначения новых. Турне по-европейски Представители правящей партии "Грузинская мечта" не стали встречаться с зарубежными депутатами, несмотря на выраженную некоторыми членами делегации инициативу. С утра в понедельник глава парламента Шалва Папуашвили обнародовал открытое письмо, в котором говорилось о недружественном отношении этих политиков к Грузии. В зарубежную делегацию вошли представители парламентов Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Финляндии и Франции. Из них самой жесткой риторикой отличается председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот, который называет правящую партию Грузии "грузинским кошмаром". Глава парламента Грузии обвинил европейских политиков в поощрении фашизма >>Утром в понедельник они первым делом отправились в президентский дворец, где на пресс-конференции критиковали прошедшие в Грузии 26 октября парламентские выборы и принятые в этом году законы "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Как заявил Рот, Евросоюз не сможет признать легитимность прошедших 26 октября выборов в парламент Грузии до тех пор, пока на них не прольется свет. По его словам, обвинения касательно манипуляций с выборами, включая нарушение принципа тайны голосования и запугивание избирателей, требуют проведения независимого расследования. Грузия хочет в ЕС, а не неоколониального положения – депутат>>Вечером, после встреч с оппозицией и представителями неправительственных организаций, они отправились на акцию протеста перед парламентом Грузии, организаторы которой требовали проведения новых выборов. Со сцены депутаты парламентов стран ЕС говорили, что кто-то пытается отобрать у грузин свободу, демократию, страну в целом и членство в ЕС и НАТО. Европейские политики призывали собравшихся не сдаваться и подчеркивали, что прибыли в Тбилиси, чтобы поддержать грузин на пути к демократии и Европе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, "сила народа", литва, германия