https://sputnik-georgia.ru/20241115/uproschaetsya-protsedura-vydachi-razresheniy-na-mezhdunarodnye-perevozki-v-gruzii-290907604.html
Упрощается процедура выдачи разрешений на международные перевозки в Грузии
Упрощается процедура выдачи разрешений на международные перевозки в Грузии
Sputnik Грузия
Услуга будет доступна во всех филиалах Дома юстиции на территории страны 15.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-15T09:01+0400
2024-11-15T09:01+0400
2024-11-15T09:01+0400
грузия
общество
новости
дом юстиции
транспорт в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/16/249047319_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3fbcd31b84e0716f167d01fdf5c0b813.jpg
ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Разрешения на международные грузовые перевозки и осуществление внутренних регулярных рейсов в Грузии с 1 декабря будут выдавать Дома юстиции, соответствующее соглашение было подписано между Домом юстиции и агентством сухопутного транспорта. Разрешения на перевозки выдаются Государственным агентством сухопутного транспорта сроком на 3 года, и их целью является содействие улучшению пассажирских перевозок и условий обслуживания, повышению уровня безопасности дорожного движения, созданию конкурентной среды и эффективная система мониторинга в транспортном секторе. До сих пор заявки можно было получить только в Агентстве наземного транспорта. В Грузии меняют правила перевозки пассажиров >>По данным ведомства, услуга будет доступна во всех филиалах Дома юстиции, что даст заинтересованным лицам возможность получать вышеуказанные услуги по всей стране. Развитие транзитной роли Грузии является главным приоритетом правительства страны на фоне растущего значения Среднего коридора, который связывает Китай и страны ЕС через Грузию. В Батуми установили максимально допустимый сбор на контейнеры >>Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/16/249047319_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_f99c2333bce816dfce7a330643b4c06e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, общество, новости, дом юстиции, транспорт в грузии
грузия, общество, новости, дом юстиции, транспорт в грузии
Упрощается процедура выдачи разрешений на международные перевозки в Грузии
Услуга будет доступна во всех филиалах Дома юстиции на территории страны
ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Разрешения на международные грузовые перевозки и осуществление внутренних регулярных рейсов в Грузии с 1 декабря будут выдавать Дома юстиции, соответствующее соглашение было подписано между Домом юстиции и агентством сухопутного транспорта.
Разрешения на перевозки выдаются Государственным агентством сухопутного транспорта сроком на 3 года, и их целью является содействие улучшению пассажирских перевозок и условий обслуживания, повышению уровня безопасности дорожного движения, созданию конкурентной среды и эффективная система мониторинга в транспортном секторе.
До сих пор заявки можно было получить только в Агентстве наземного транспорта.
По данным ведомства, услуга будет доступна во всех филиалах Дома юстиции, что даст заинтересованным лицам возможность получать вышеуказанные услуги по всей стране.
Развитие транзитной роли Грузии является главным приоритетом правительства страны на фоне растущего значения Среднего коридора, который связывает Китай и страны ЕС через Грузию.
Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.