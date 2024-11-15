https://sputnik-georgia.ru/20241115/uproschaetsya-protsedura-vydachi-razresheniy-na-mezhdunarodnye-perevozki-v-gruzii-290907604.html

Упрощается процедура выдачи разрешений на международные перевозки в Грузии

Упрощается процедура выдачи разрешений на международные перевозки в Грузии

Sputnik Грузия

Услуга будет доступна во всех филиалах Дома юстиции на территории страны 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T09:01+0400

2024-11-15T09:01+0400

2024-11-15T09:01+0400

грузия

общество

новости

дом юстиции

транспорт в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/16/249047319_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3fbcd31b84e0716f167d01fdf5c0b813.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Разрешения на международные грузовые перевозки и осуществление внутренних регулярных рейсов в Грузии с 1 декабря будут выдавать Дома юстиции, соответствующее соглашение было подписано между Домом юстиции и агентством сухопутного транспорта. Разрешения на перевозки выдаются Государственным агентством сухопутного транспорта сроком на 3 года, и их целью является содействие улучшению пассажирских перевозок и условий обслуживания, повышению уровня безопасности дорожного движения, созданию конкурентной среды и эффективная система мониторинга в транспортном секторе. До сих пор заявки можно было получить только в Агентстве наземного транспорта. В Грузии меняют правила перевозки пассажиров >>По данным ведомства, услуга будет доступна во всех филиалах Дома юстиции, что даст заинтересованным лицам возможность получать вышеуказанные услуги по всей стране. Развитие транзитной роли Грузии является главным приоритетом правительства страны на фоне растущего значения Среднего коридора, который связывает Китай и страны ЕС через Грузию. В Батуми установили максимально допустимый сбор на контейнеры >>Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, дом юстиции, транспорт в грузии