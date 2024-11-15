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Власти будут защищать Грузию от чрезмерного вмешательства – премьер
Власти будут защищать Грузию от чрезмерного вмешательства – премьер
Sputnik Грузия
Никакие справедливые отношения невозможны без соблюдения принципов независимости и суверенитета, отметил премьер Грузии 15.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-15T12:26+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Партнеры должны уважать независимость и суверенитет Грузии, а власти будут достойно отстаивать свои позиции и продолжат защищать страну от любых попыток чрезмерного вмешательства во внутренние дела, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Критика усилилась после парламентских выборов, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. "Нашим предвыборным слоганом было: "Только с миром, с достоинством, с процветанием к Европе". Достоинство здесь было одним из ключевых слов. Если вы не проводите свою политику достойно, конечно, вы не сможете должным образом защищать свои национальные интересы", - заявил Кобахидзе. Каладзе: никто извне не сможет назначить власти для Грузии>>По словам премьера, важно везде демонстрировать принципы, и если кто-то попытается вмешаться во внутренние дела страны, власти должны достойно отстаивать свои позиции. В качестве примера глава грузинского правительства привел требование о введении санкций в отношении России, что, по словам Кобахидзе, означало бы сокращение экономики страны как минимум на 10% в течение первого года. "Для страны, для людей, для общества это будет огромной катастрофой. Такие вмешательства неприемлемы. Мы будем защищать себя от любых попыток чрезмерного вмешательства в будущем", - заявил Кобахидзе в эфире передачи "Актуальная тема" на Первом канале. "Поцелуй Иуды" выдали за любовь к грузинскому народу – Папуашвили об иностранцах на акции>>Одно дело – партнерство, дружба, но другое, что все должны уважать независимость и суверенитет Грузии, отметил премьер-министр. "Никакие справедливые отношения невозможны без соблюдения этих принципов. Такое отношение принципиально важно, поэтому линия защиты национальных интересов пролегает через защиту суверенитета, и мы будем проводить эту политику в будущем", - подчеркнул он. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной стал отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, тбилиси
Власти будут защищать Грузию от чрезмерного вмешательства – премьер
12:26 15.11.2024 (обновлено: 12:32 15.11.2024)
Никакие справедливые отношения невозможны без соблюдения принципов независимости и суверенитета, отметил премьер Грузии
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Партнеры должны уважать независимость и суверенитет Грузии, а власти будут достойно отстаивать свои позиции и продолжат защищать страну от любых попыток чрезмерного вмешательства во внутренние дела, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Критика усилилась после парламентских выборов, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
"Нашим предвыборным слоганом было: "Только с миром, с достоинством, с процветанием к Европе". Достоинство здесь было одним из ключевых слов. Если вы не проводите свою политику достойно, конечно, вы не сможете должным образом защищать свои национальные интересы", - заявил Кобахидзе.
По словам премьера, важно везде демонстрировать принципы, и если кто-то попытается вмешаться во внутренние дела страны, власти должны достойно отстаивать свои позиции.
"Иностранные политики, бюрократы часто пытаются грубо вмешиваться в наши внутренние дела и решать, как должна развиваться наша страна, в том числе очень часто они просят нас о чем-то, что напрямую означает привносить самые сложные проблемы в страну своими собственными руками", - сказал премьер.
В качестве примера глава грузинского правительства привел требование о введении санкций в отношении России, что, по словам Кобахидзе, означало бы сокращение экономики страны как минимум на 10% в течение первого года.
"Для страны, для людей, для общества это будет огромной катастрофой. Такие вмешательства неприемлемы. Мы будем защищать себя от любых попыток чрезмерного вмешательства в будущем", - заявил Кобахидзе в эфире передачи "Актуальная тема" на Первом канале.
Одно дело – партнерство, дружба, но другое, что все должны уважать независимость и суверенитет Грузии, отметил премьер-министр.
"Никакие справедливые отношения невозможны без соблюдения этих принципов. Такое отношение принципиально важно, поэтому линия защиты национальных интересов пролегает через защиту суверенитета, и мы будем проводить эту политику в будущем", - подчеркнул он.
Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной стал отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт.
Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.