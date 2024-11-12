https://sputnik-georgia.ru/20241112/potseluy-iudy-vydali-za-lyubov-k-gruzinskomu-narodu--papuashvili-ob-inostrantsakh-na-aktsii-290846700.html

"Поцелуй Иуды" выдали за любовь к грузинскому народу – Папуашвили об иностранцах на акции

"Поцелуй Иуды" выдали за любовь к грузинскому народу – Папуашвили об иностранцах на акции

Sputnik Грузия

В понедельник члены парламентов восьми стран ЕС встретились в Тбилиси со всеми, кто обвиняет власти в фальсификации выборов 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T15:48+0400

2024-11-12T15:48+0400

2024-11-12T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Грузия в полной мере увидела ложь, желание подчиняться, призывы к беспорядкам, предательство, преподнесенное как любовь к грузинскому народу, и все это от имени Европы, написал глава парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети, комментируя события вокруг визита представителей парламентов восьми стран ЕС. В понедельник вице-спикеры и главы комитетов по иностранным делам парламентов стран Евросоюза встретились со всеми, кто обвиняет власти Грузии в фальсификации выборов, – президентом Саломе Зурабишвили, оппозицией и представителями неправительственных организаций, а вечером выступили на акции протеста. Он отметил, что все это в полной мере можно было увидеть в понедельник. "Вчера мы в полной мере увидели и ложь, и желание подчиняться, и призывы к беспорядкам, а особенно обильно были "поцелуи Иуды", выданные за любовь к грузинам. И все это от имени Европы", – написал Папуашвили. Представители правящей партии "Грузинская мечта" не стали встречаться с зарубежными депутатами, несмотря на выраженную некоторыми членами делегации инициативу. С утра в понедельник Папуашвили обнародовал открытое письмо, в котором говорились о недружественном отношении этих политиков к Грузии. Каладзе назвал бездельниками прибывших в Тбилиси членов парламентов стран ЕС>>В зарубежную делегацию вошли представители парламентов Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Финляндии и Франции. Из них самой жесткой риторикой отличается председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот, который называет правящую партию Грузии "грузинским кошмаром".Утром в понедельник они первым делом отправились в президентский дворец, где на пресс-конференции критиковали прошедшие в Грузии 26 октября парламентские выборы и принятые в этом году законы "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".Как заявил Рот, Евросоюз не сможет признать легитимность прошедших 26 октября выборов в парламент Грузии до тех пор, пока на них не прольется свет. По его словам, обвинения касательно манипуляций с выборами, включая нарушение принципа тайны голосования, и запугивания избирателей требуют проведения независимого расследования.Вечером, после встреч с оппозицией и представителями неправительственных организаций, они отправились на акцию протеста перед парламентом Грузии, организаторы которой требовали проведения новых выборов. Европейские депутаты в Тбилиси – отказ "Грузинской мечты" и акция протеста>>Со сцены депутаты парламентов стран ЕС говорили, что кто-то пытается забрать у грузин свободу, демократию, страну в целом и членство в ЕС и НАТО. Европейские политики призывали собравшихся не сдаваться, и подчеркивали, что прибыли в Тбилиси, чтобы поддержать грузин на пути к демократии и Европе.Выборы в Грузии 2024Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Голосование состоялось 26 октября.Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта" (53,93%). Прошедшие в парламент три оппозиционные объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации. Всего в выборах участвовали 18 избирательных субъектов."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Между тем, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, европа, германия, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , нато, евросоюз, парламентские выборы в грузии 2024