https://sputnik-georgia.ru/20241114/kaladze-nikto-izvne-ne-smozhet-naznachit-vlasti-dlya-gruzii-290902795.html

Каладзе: никто извне не сможет назначить власти для Грузии

Каладзе: никто извне не сможет назначить власти для Грузии

Sputnik Грузия

Ранее депутат Европарламента Юкнявичене заявила, что вступление Грузии в ЕС возможно только в случае "дебидзинизации" 14.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-14T19:04+0400

2024-11-14T19:04+0400

2024-11-14T19:25+0400

грузия

политика

новости

каха каладзе

бидзина иванишвили

европарламент

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы

брюссель

обсе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283850164_0:277:2048:1429_1920x0_80_0_0_3c12fba1fc36ced2a3cd0e7edf1e22dc.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Грузия не является колонией, и никто за-за рубежа не сможет назначить руководство страны, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. В среду депутат Европарламента Раса Юкнявичене заявила на дебатах по Грузии, что в действительности "Грузинская мечта" не выиграла парламентские выборы и что вступление в ЕС возможно только в случае "дебидзинизации". Под этим оппозиция и ее западные партнеры подразумевают отстранение от власти "единственного в стране олигарха" – основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. По его словам, некоторые считают, что Грузия должна отказаться от суверенитета. "Некоторые считают, что Грузия – это их колония, и, оказывается, все должны вести себя так, как они там в Брюсселе или где-то еще решат. Все должны стоять на одной ноге, должны отказаться от суверенитета и независимости страны", – заявил Каладзе. Он подчеркнул, что власти в Грузии выбирает народ, и этот народ 26 октября выбрал "Грузинскую мечту"."Поцелуй Иуды" выдали за любовь к грузинскому народу – Папуашвили об иностранцах на акции>>"Все как в стране, так и за ее пределами, должны смириться с этим. Власти выбирает народ нашей страны. Сегодня 1 120 000 человек доверили судьбу страны "Грузинской мечте", – заявил Каладзе. По его словам, избиратели сделали такой выбор потому, что нынешняя правящая партия в первую очередь защищает национальные интересы страны и проводит интересы грузинского народа. Мэр назвал категорически неприемлемыми заявления части евродепутатов о том, что парламентские выборы в Грузии не были справедливыми, и что поэтому необходимо проведение международного расследования нарушений, а также введение санкций против виновных. "Такой спокойной избирательной среды я не помню начиная с 2012 года. У всех партий была возможность проводить кампанию", – заявил Каладзе. Миссия ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО оценила выборы в парламент Грузии>>При этом он подчеркнул, что на выборах было 25 тысяч наблюдателей, включая порядка 2 тысяч зарубежных наблюдателей, и примерно столько же представителей партий в избирательных комиссиях."Выборы оценивает БДИПЧ ОБСЕ... В заключении прямо сказано, что выборы были свободными, народу была дана возможность сделать выбор, были многопартийными. На этом все. Другие спекулятивные заявления категорически неприемлемы, так как это попытка бросить пыль в глаза и доказать, что белое – это черное", – заявил Каладзе. Выборы в Грузии 2024Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Голосование состоялось 26 октября.Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта" (53,93%). Прошедшие в парламент три оппозиционные объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации. Всего в выборах участвовали 18 избирательных субъектов.Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Между тем, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Итоговый протокол по выборам ЦИК Грузии должен подготовить до 21 ноября. Согласно предварительным данным, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 из 150 мест в парламенте."Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") получила 18 мандатов, "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 17, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.Читайте также: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, каха каладзе, бидзина иванишвили, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, брюссель, обсе, парламентские выборы в грузии 2024