https://sputnik-georgia.ru/20241116/istoricheskie-vybory-v-gruzii-sostoyalis--zamglavy-tsik-290925474.html

Исторические выборы в Грузии состоялись – замглавы ЦИК

Исторические выборы в Грузии состоялись – замглавы ЦИК

Sputnik Грузия

Центральная избирательная комиссия решила подвести итоги выборов уже 16 ноября, не дожидаясь крайнего срока 16.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-16T16:36+0400

2024-11-16T16:36+0400

2024-11-16T16:36+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Исторические выборы в Грузии состоялись и по всем оценкам и данным прошли по высоким международным стандартам, заявил заместитель главы ЦИК Георгий Шарабидзе, подводя итоги выборов в парламент страны.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября, и в них приняли участие 18 политических партий. По его словам, Центральная избирательная комиссия решила подвести итоги выборов уже 16 ноября, не дожидаясь крайнего срока, так как все законные процедуры по оспариванию выборов были завершены. Подведение итогов выборов в ЦИК Грузии началось с драки>>"Вчера суд окончальной инстанции принял последнее решение. Срок 21 ноября – относительный, а не утвержденный, это крайний срок. Центральная избирательная комиссия имеет право составить итоговый протокол, когда завершены все процедуры. И почему ЦИК должен тянуть время, когда все юридические ступени пройдены и завершены?" - сказал Шарабидзе. Итоги от ЦИКCогласно итоговому протоколу ЦИК, на парламентских выборах Грузии голосовали 2 111 834 избирателя из 3 508 294. Недействительными были признаны 34 974 бюллетеня. Согласно итоговым данным, партии, участвовавшие в выборах, получили следующее количество голосов:Исходя из этого, места в парламенте Грузии одиннадцатого созыва распределились следующим образом – 89 мест у "Грузинской мечты", 19 мест у "Коалиции за перемены", 16 мест у партии "Единство – национальное движение", 14 мест у "Сильной Грузии" и 12 мест у партии "За Грузию". ЦИК Грузии подвел итоги выборов в парламент – у "Грузинской мечты" 89 мандатов>>Первое заседание парламента нового созыва должно быть назначено президентом не позднее чем через 10 дней после объявления итогов выборов. Ранее в правящей партии Грузии заявили, что заседание состоится и без одобрения президента. Протест оппозиции Оппозиция отказывается признавать победу "Грузинской мечты", заявляя, что произошла тотальная фальсификация выборов. В частности, оппозиция утверждает, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых – произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей. Провокация, зло и отсутствие доказательств фальсификации выборов – глава ЦИК>>Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее. Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей и отдельные избиратели голосовали по чужим документам. Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены. Аудит американской компании исключил "карусели" на выборах в парламент Грузии>> К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии. Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , новости, грузия, политика