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Провокация, зло и отсутствие доказательств фальсификации выборов – глава ЦИК

Провокация, зло и отсутствие доказательств фальсификации выборов – глава ЦИК

Sputnik Грузия

Председатель ЦИК прокомментировал инцидент на сегодняшнем заседании 16.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-16T12:37+0400

2024-11-16T12:37+0400

2024-11-16T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Произошедшее в зале заседаний Центральной избирательной комиссии, где проходило подведение итогов выборов в парламент Грузии, является провокацией и подтверждением того, что у оппозиции нет реальных доказательств фальсификации выборов, заявил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Заседание ЦИК было прервано на более полчаса, после того как представитель "Нацдвижения" плеснул в лицо Каландаришвили черной краской. У Каландаришвили видимое повреждение глаза, но он вернулся в зал заседаний. По его словам, провокации лишь подтвеждают правоту ЦИК относительно избирательного процесса. "Намного более значимо то, что такими действиями, давлением, буллингом и такими личными нападениями фактически еще раз подтвердилось, что на самом деле по поводу выборов не существует реальных обстоятельств, которые говорят, что выборами манипулировали", - сказал Каландаришвили. ЦИК Грузии подвел итоги выборов в парламент – у "Грузинской мечты" 89 мандатов>>Заседание ЦИК завершилось. До того в знак протеста его покинули еще два представителя оппозиции, заявив, что Центральная избирательная комиссия сфальсифицировала выборы. Между тем параллельно заседанию у здания ЦИК проходит акция сторонников оппозиции, которые протестуют против фальсификации выборов. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получила 89 мандатов из 150 в парламенте Грузии одиннадцатого созыва согласно окончательным итогам выборов.Остальной 61 мандат распределился следующим образом:Таким образом, правящая партия Грузии побила рекорд и в четвертый раз смогла сохранить власть по итогам выборов, получив поддержку около 54% избирателей.Между тем вся эта оппозиция отказывается признавать победу "Грузинской мечты", заявляя, что произошла тотальная фальсификация выборов. Оппозиция утверждает, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых – произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей. Прокуратура опечатала аппараты верификации в рамках дела о фальсификации выборов в Грузии>>Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее. Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей и отдельные избиратели голосовали по чужим документам. Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены. Аудит американской компании исключил "карусели" на выборах в парламент Грузии>>К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии. Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024 , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, новости, грузия