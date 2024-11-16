https://sputnik-georgia.ru/20241116/politiki-osudili-napadenie-na-glavu-tsik-gruzii-290927022.html

Политики осудили нападение на главу ЦИК Грузии

Политики осудили нападение на главу ЦИК Грузии

Sputnik Грузия

Представители партии назвали действия Киртадзе "политическим террором" 16.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-16T18:08+0400

2024-11-16T18:08+0400

2024-11-16T18:08+0400

давид киртадзе

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леван иоселиани

происшествия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. "Национальное движение" стало черным пятном в истории страны — так члены правящей партии "Грузинская мечта" прокомментировали нападение на главу ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили в Тбилиси. Нападение на главу ЦИК Грузии – возбуждено уголовное дело>>Представитель партии "Единство – Национальное движение" Давид Киртадзе на итоговом заседании ЦИК облил черной жидкостью Каландаришвили, после чего началась потасовка, временно сорвавшая заседание Центризбиркома.А вот другой представитель партии назвал действия Киртадзе "политическим террором". "Как только они проиграли выборы, о чем стало известно через полчаса после завершения голосования, они перешли на различные методы политического террора. Ведь именно конкретным проявлением террора было то, что посмел сделать сегодня представитель "Нацдвижения", - сказал Кадагишвили. Негативно оценил факт и Народный защитник Грузии Леван Иоселиани. "Я крайне отрицательно оцениваю этот факт. Для меня неприемлемо любое действие, направленное против человека. Это неоправданно и с моральной стороны. По моему мнению, человеку, выполняющему свои обязанности, должна быть дана такая возможность, а такое отношение и деструкция мешают этому", - сказал Иоселиани. Провокация, зло и отсутствие доказательств фальсификации выборов – глава ЦИК>>МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "Умышленное причинение менее тяжкого вреда здовью" из-за нападения на главу ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили на заседании ЦИК. По факту проводятся все необходимые мероприятия. Инцидент произошел 16 ноября на заседании, где подводили итоги парламентских выборов. После того как Киртадзе облил Каландаришвили черной жидкостью (по данным СМИ, это была черная краска или тушь), у председателя ЦИК было видимое повреждение глаза, и после он не смог провести брифинг для прессы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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давид киртадзе, тбилиси, политика, новости, грузия, леван иоселиани, происшествия, парламентские выборы в грузии 2024