https://sputnik-georgia.ru/20241116/tri-cheloveka-byli-zaderzhany-na-aktsii-protiv-rezultatov-vyborov-v-parlament-gruzii---mvd-290926735.html

Три человека были задержаны на акции против результатов выборов в парламент Грузии – МВД

Три человека были задержаны на акции против результатов выборов в парламент Грузии – МВД

Sputnik Грузия

Акция началась у здания ЦИК, где проходило итоговое заседание 16.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-16T17:06+0400

2024-11-16T17:06+0400

2024-11-16T17:32+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Три человека были задержаны в Тбилиси в административном порядке во время акции-шествия против фальсификации результатов выборов в Грузии, заявил глава патрульной полиции Важа Сирадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Акция началась у здания ЦИК, где проходило итоговое заседание, а после переместилась на аллею Агмашенебели, где и завершилась. "Полиция не раз объясняла, что в стране существует закон и все обязаны ему следовать. Полиция действует в соответствии с законом "О собраниях и манифестациях", когда людей недостаточно, а они хотят перекрыть дорогу. Мы будем удалять людей с дороги, если 50 человек будут пытаться перекрыть движение", - сказал Сирадзе. Итоги ЦИК Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получила 89 мандатов из 150 в парламенте Грузии одиннадцатого созыва согласно окончательным итогам выборов. Остальной 61 мандат распределился следующим образом: Таким образом, правящая партия Грузии побила рекорд и в четвертый раз смогла сохранить власть по итогам выборов, получив поддержку около 54% избирателей. Протест оппозиции Между тем оппозиция отказывается признавать победу "Грузинской мечты", заявляя, что произошла тотальная фальсификация выборов. Она утверждает, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых – произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей. Прокуратура опечатала аппараты верификации в рамках дела о фальсификации выборов в Грузии>> Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее. Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей и отдельные избиратели голосовали по чужим документам. Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены. Аудит американской компании исключил "карусели" на выборах в парламент Грузии>>К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии. Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , политика, новости, грузия, тбилиси, акция протеста, мвд грузии