https://sputnik-georgia.ru/20241117/eks-ministr-oborony-gruzii-obyavlen-rossiey-v-mezhdunarodnyy-rozysk-rossiey-290946191.html

Экс-министр обороны Грузии объявлен Россией в международный розыск Россией

Экс-министр обороны Грузии объявлен Россией в международный розыск Россией

Sputnik Грузия

Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили 17.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-17T20:19+0400

2024-11-17T20:19+0400

2024-11-17T20:19+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Очередная попытка преследования и дискредитации, так экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили отреагировал в социальной сети на возбужденное против него уголовное дела в России и заочный арест. Экс-министра обороны Грузии времен Саакашвили – Давида Кезерашвили объявили в розыск в России. Лефортовский суд Москвы заочно избрал для него в качестве меры пресечения тюремное заключение. Кезерашвили обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В розыскной карточке МВД в отношении экс-главы обороны указано, что он является фигурантом двух уголовных дел. По словам экс-министра, после смены власти в Грузии против него на родине было возбуждено ни одно уголовное дело и теперь грузинские власти решили привлечь на помочь Россию "В Грузии было возбуждено не одно дело. Они вели кампании по моему "очернению" как внутри страны, так и за ее пределами. По его словам, он был и будет врагом российских властей. Кезерашвили ранее был объявлен в розыск в России по делу о военных преступлениях в Цхинвальской регионе (Южная Осметия) во время конфликта в августе 2008 года. Масштабы преступления В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ. Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег. В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц. Задержаны новые фигуранты дела о преступном колл-центре, где упоминался Кезерашвили >>Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари. Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари. Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам. Скандальное расследование ВВС ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Грузия ждет от ЕC выдачи ей разыскиваемого Кезерашвили>>Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Кто такой Давид Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, в бытность министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, давид кезерашвили, мвд грузии, мвд россии