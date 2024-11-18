https://sputnik-georgia.ru/20241118/iz-za-aktsiy-v-tbilisi-vremenno-izmenena-skhema-dvizheniya-transporta--meriya-290953500.html

Из-за акций в Тбилиси временно изменена схема движения транспорта – мэрия

Из-за акций в Тбилиси временно изменена схема движения транспорта – мэрия

Sputnik Грузия

Столичный район Ваке частично парализован в связи с протестными акциями 18.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-18T13:31+0400

2024-11-18T13:31+0400

2024-11-18T13:45+0400

тбилисский государственный университет

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транспорт

акции протеста

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Передвижение автомобилей и общественного транспорта временно ограничено от улицы Варазисхеви до Кекелидзе в связи с продолжающейся акцией протеста оппозиции у Тбилисского государственного университета, говорится в заявлении мэрии столицы. Оппозиция своими акциями создает дискомфорт населению Грузии – премьер>>В Тбилиси протестуют оппозиционные партии, которые заявляют о тотальной фальсификации выборов 26 октября и требуют нового голосования. Лидеры и сторонники коалиции "Единство – Национальное движение" и "Коалиции за перемены" 17 ноября установили палатки на проспекте Чавчавадзе у здания I корпуса Тбилисского госуниверситета и перекрыли движение. По информации мэрии, передвижение также ограничено на улице Кекелидзе, от улицы Кекелидзе до проспекта Меликишвили и от проспекта Чавчавадзе в направлении улицы Меликишвили. На данное время автомобили смогут попасть на проспект Чавчавадзе через улицы Авалишвили и Тамарашвили. В период ограничения движения по проспекту Чавчавадзе можно будет двигаться через улицы Абашидзе, Палиашвили, Меликишвили и Васила Барнови, а в направлении улицы Меликишвили движение будет осуществляться по улицам Барнови и Петриашвили. Кроме того, временно изменена и схема передвижения общественного транспорта. Автобусы и микроавтобусы, двигающиеся по соответствующим маршрутам, будут двигаться от парка Ваке до проспекта Казбеги, соединяться с проспектом Пекина и площадью Героев, продолжать движение по правой набережной и через улицу Михаила Джавахишвили свяжутся с проспектом Руставели. Затем общественный транспорт продолжит движение по ранее установленным маршрутам. Зачем оппозиции протесты? В правящей партии Грузии назвали реальную причину>>По этому же маршруту будет курсировать общественный транспорт в обратном направлении. А вот автобусы №385, 387 и 397 временно не смогут обслуживать пассажиров. Что касается акции протеста, некоторые лидеры оппозиции вместе с протестующими провели ночь в палатках возле первого корпуса Тбилисского государственного университета. Накануне участники акции протеста перекрыли проспект Чавчавадзе палатками и микроавтобусами, из-за чего район Ваке до сих пор парализован. Лидеры оппозиции заявляют, что акция рассчитана на 24 часа и продлится до 20:00 по местному времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилисский государственный университет , новости, грузия, тбилиси, транспорт, акции протеста