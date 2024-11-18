https://sputnik-georgia.ru/20241118/oppozitsiya-svoimi-aktsiyami-sozdaet-diskomfort-naseleniyu-gruzii--premer-290952241.html
Оппозиция своими акциями создает дискомфорт населению Грузии – премьер
Оппозиция своими акциями создает дискомфорт населению Грузии – премьер
Sputnik Грузия
Протестующие еще со вчерашнего вечера перекрыли проспект Чавчавадзе палатками и микроавтобусами, из-за чего район Ваке до сих пор парализован 18.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-18T12:28+0400
2024-11-18T12:28+0400
2024-11-18T13:43+0400
парламентские выборы в грузии 2024
ираклий кобахидзе
политика
грузия
новости
акции протеста
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Акции протеста, которые проводит оппозиция после парламентских выборов, создают дискомфорт населению страны, однако власти сделают все возможное для обеспечения безопасности граждан, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Все преодолевшие барьер оппозиционные партии заявили о тотальной фальсификации выборов. Некоторые лидеры оппозиции вместе с протестующими провели ночь в палатках возле первого корпуса Тбилисского госуниверситета. Участники акции протеста перекрыли проспект Чавчавадзе палатками и микроавтобусами, из-за чего район Ваке до сих пор парализован. Премьер поблагодарил министерство внутренних дел Грузии, Службу государственной безопасности и другие правоохранительные ведомства за надлежащее управление процессами. "Безусловно, в будущем будет сделано все возможное для обеспечения безопасности наших граждан, стабильности в стране и мирного развития нашей страны", – отметил Кобахидзе. Оппозиция утверждает, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. Оппозиция перекрыла движение на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси палатками>>Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых, произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей. Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее. Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Зачем оппозиции протесты? В правящей партии Грузии назвали реальную причину>>Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей и отдельные избиратели голосовали по чужим документам. Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены. К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии. Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости, акции протеста
парламентские выборы в грузии 2024 , ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости, акции протеста
Оппозиция своими акциями создает дискомфорт населению Грузии – премьер
12:28 18.11.2024 (обновлено: 13:43 18.11.2024)
Протестующие еще со вчерашнего вечера перекрыли проспект Чавчавадзе палатками и микроавтобусами, из-за чего район Ваке до сих пор парализован
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Акции протеста, которые проводит оппозиция после парламентских выборов, создают дискомфорт населению страны, однако власти сделают все возможное для обеспечения безопасности граждан, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Все преодолевшие барьер оппозиционные партии заявили о тотальной фальсификации выборов. Некоторые лидеры оппозиции вместе с протестующими провели ночь в палатках возле первого корпуса Тбилисского госуниверситета. Участники акции протеста перекрыли проспект Чавчавадзе палатками и микроавтобусами, из-за чего район Ваке до сих пор парализован.
"Общество замучилось от действий, которые осуществляет радикальная оппозиция. Но, конечно, важно правильно управлять всем должным образом", – сказал Кобахидзе на заседании правительства.
Премьер поблагодарил министерство внутренних дел Грузии, Службу государственной безопасности и другие правоохранительные ведомства за надлежащее управление процессами.
"Безусловно, в будущем будет сделано все возможное для обеспечения безопасности наших граждан, стабильности в стране и мирного развития нашей страны", – отметил Кобахидзе.
Оппозиция утверждает, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация.
Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых, произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей.
Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее.
Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.
Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей и отдельные избиратели голосовали по чужим документам.
Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены.
К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии.
Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках.