https://sputnik-georgia.ru/20241118/zachem-oppozitsii-protesty-v-pravyaschey-partii-gruzii-nazvali-realnuyu-prichinu-290951626.html

Зачем оппозиции протесты? В правящей партии Грузии назвали реальную причину

Зачем оппозиции протесты? В правящей партии Грузии назвали реальную причину

Sputnik Грузия

Протест оппозиции такой же фальшивый, как и цель этих акций, уверены в "Грузинской мечте" 18.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-18T11:47+0400

2024-11-18T11:47+0400

2024-11-18T12:17+0400

парламентские выборы в грузии 2024

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилисский государственный университет

майя битадзе

политика

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Акции протеста оппозиции против итогов прошедших 26 октября парламентских выборов направлены на то, чтобы максимально обострить ситуацию и дать повод западным партнерам для негативных заявлений и оценок, считают в правшей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Все преодолевшие барьер оппозиционные партии заявили о тотальной фальсификации выборов. Лидеры и сторонники коалиции "Единство – Национальное движение" и "Коалиции за перемены" накануне установили палатки на проспекте Чавчавадзе у здания первого корпуса Тбилисского государственного университета и перекрыли движение. Это еще раз показывает, насколько злой и предательской является сила, которую правящая команда называет радикальной оппозицией, добавила Битадзе. Очевидно, что протест оппозиции фальшивый так же, как фальшива и цель этого протеста, заявила в свою очередь вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. Она уверена, что последние действия оппозиции связаны с заседанием Совета по иностранным делам Евросоюза, на котором планируется обсуждение существующей в Грузии ситуации на фоне парламентских выборов. Тем временем, по информации телеканала "Имеди", лидеры "Коалиции за перемены", "Единство – национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию" направили письмо к министрам иностранных дел стран ЕС, в котором потребовали объявить прошедшие в Грузии выборы нелегитимными. Кроме того, они требуют, чтобы ЕС приостановил отношения с Грузией на всех уровнях. В том числе отложить заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС, приостановить весь политический диалог на высоком уровне, заморозить механизмы технического сотрудничества до тех пор, пока власти не согласятся на международное расследование. Что касается акции протеста, то некоторые лидеры оппозиции вместе с протестующими провели ночь в палатках возле первого корпуса Тбилисского государственного университета. Накануне участники акции протеста перекрыли проспект Чавчавадзе палатками и микроавтобусами, из-за чего район Ваке до сих пор парализован.Лидеры оппозиции заявляют, что акция рассчитана на 24 часа и продлится до 20:00 по местному времени. Оппозиция перекрыла движение на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси палатками>>Оппозиция утверждает, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых, произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей. Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее. Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Когда соберется парламент Грузии нового созыва – премьер назвал дату>>Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей, и отдельные избиратели голосовали по чужим документам. Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены. К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии. Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия, тбилисский государственный университет , майя битадзе, политика, грузия, новости