https://sputnik-georgia.ru/20241118/kogda-v-gruzii-utverdyat-novoe-pravitelstvo-290951972.html
Когда в Грузии утвердят новое правительство?
Когда в Грузии утвердят новое правительство?
Sputnik Грузия
Главная задача и ответственность правительства сегодня – это продолжить работу для развития страны, заявил премьер 18.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-18T12:12+0400
2024-11-18T12:12+0400
2024-11-18T12:12+0400
парламентские выборы в грузии 2024
ираклий кобахидзе
политика
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новости
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Голосование по вопросу выражения доверия новому составу правительства Грузии состоится в парламенте через неделю, 25 ноября, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Центральная избирательная комиссия Грузии 16 октября подвела окончательные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мандатов из 150. По его словам, на следующей неделе вместе с составом правительства, парламенту будет представлена государственная программа на следующие четыре года, поэтому важно, чтобы все детали программы были уточнены. "Перед нами стоит амбициозная задача, которая отражена в правительственной программе: за 4 года мы должны вывести нашу страну на совершенно новый этап развития. Это предусмотрено нашей госпрограммой. Сейчас главное – ежедневная работа, чтобы все задачи были выполнены должным образом", - отметил премьер. Зачем оппозиции протесты? В правящей партии Грузии назвали реальную причину>>Премьер отметил, что основаная задача и ответственность правительства – продолжить работу для развития Грузии. В частности, речь идет о реализации в стране крупных экономических и инвестиционных проектах.Парламентские выборы прошли 26 октября. На заседании 16 ноября ЦИК Грузии подвела окончательные итоги по результатам выборов. Остальной 61 мандат распределился следующим образом: Оппозиция отказывается признавать победу "Грузинской мечты", заявляя, что произошла тотальная фальсификация выборов. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. Когда соберется парламент Грузии нового созыва – премьер назвал дату>>При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. В знак протеста оппозиция и ее сторонники проводят акции, которые не отличаются массовостью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости
парламентские выборы в грузии 2024 , ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости
Когда в Грузии утвердят новое правительство?
Главная задача и ответственность правительства сегодня – это продолжить работу для развития страны, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Голосование по вопросу выражения доверия новому составу правительства Грузии состоится в парламенте через неделю, 25 ноября, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Центральная избирательная комиссия Грузии 16 октября подвела окончательные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мандатов из 150.
"В следующий понедельник состав правительства будет представлен парламенту Грузии для выражения доверия. Исходя из этого, я хотел бы попросить все министерства начать работу над окончательным уточнением госпрограммы", - заявил Кобахидзе.
По его словам, на следующей неделе вместе с составом правительства, парламенту будет представлена государственная программа на следующие четыре года, поэтому важно, чтобы все детали программы были уточнены.
"Перед нами стоит амбициозная задача, которая отражена в правительственной программе: за 4 года мы должны вывести нашу страну на совершенно новый этап развития. Это предусмотрено нашей госпрограммой. Сейчас главное – ежедневная работа, чтобы все задачи были выполнены должным образом", - отметил премьер.
Премьер отметил, что основаная задача и ответственность правительства – продолжить работу для развития Грузии. В частности, речь идет о реализации в стране крупных экономических и инвестиционных проектах.
"Мы также работаем над очень интересными инвестиционными проектами, и в некоторых случаях дело уже доведено до конца. Так что совсем скоро у нас будет анонс по этому вопросу", - отметил он.
Парламентские выборы прошли 26 октября. На заседании 16 ноября ЦИК Грузии подвела окончательные итоги по результатам выборов. Остальной 61 мандат распределился следующим образом:
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14
Оппозиция отказывается признавать победу "Грузинской мечты", заявляя, что произошла тотальная фальсификация выборов. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление.
При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. В знак протеста оппозиция и ее сторонники проводят акции, которые не отличаются массовостью.