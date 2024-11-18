https://sputnik-georgia.ru/20241118/kogda-v-gruzii-utverdyat-novoe-pravitelstvo-290951972.html

Когда в Грузии утвердят новое правительство?

Когда в Грузии утвердят новое правительство?

Sputnik Грузия

Главная задача и ответственность правительства сегодня – это продолжить работу для развития страны, заявил премьер 18.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-18T12:12+0400

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2024-11-18T12:12+0400

парламентские выборы в грузии 2024

ираклий кобахидзе

политика

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Голосование по вопросу выражения доверия новому составу правительства Грузии состоится в парламенте через неделю, 25 ноября, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Центральная избирательная комиссия Грузии 16 октября подвела окончательные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мандатов из 150. По его словам, на следующей неделе вместе с составом правительства, парламенту будет представлена государственная программа на следующие четыре года, поэтому важно, чтобы все детали программы были уточнены. "Перед нами стоит амбициозная задача, которая отражена в правительственной программе: за 4 года мы должны вывести нашу страну на совершенно новый этап развития. Это предусмотрено нашей госпрограммой. Сейчас главное – ежедневная работа, чтобы все задачи были выполнены должным образом", - отметил премьер. Зачем оппозиции протесты? В правящей партии Грузии назвали реальную причину>>Премьер отметил, что основаная задача и ответственность правительства – продолжить работу для развития Грузии. В частности, речь идет о реализации в стране крупных экономических и инвестиционных проектах.Парламентские выборы прошли 26 октября. На заседании 16 ноября ЦИК Грузии подвела окончательные итоги по результатам выборов. Остальной 61 мандат распределился следующим образом: Оппозиция отказывается признавать победу "Грузинской мечты", заявляя, что произошла тотальная фальсификация выборов. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. Когда соберется парламент Грузии нового созыва – премьер назвал дату>>При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. В знак протеста оппозиция и ее сторонники проводят акции, которые не отличаются массовостью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости