https://sputnik-georgia.ru/20241117/kogda-soberetsya-parlament-gruzii-novogo-sozyva--premer-nazval-datu-290944288.html
Когда соберется парламент Грузии нового созыва – премьер назвал дату
Когда соберется парламент Грузии нового созыва – премьер назвал дату
Sputnik Грузия
Единственное, чья легитимность нужна парламенту страны, это население, избиратели и грузинский народ, заявил премьер 17.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-17T17:21+0400
2024-11-17T17:21+0400
2024-11-17T17:21+0400
парламентские выборы
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
парламент грузии
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24640/29/246402945_0:51:3001:1739_1920x0_80_0_0_0d9e8c7d04da6763f326a2bbb646f6ed.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Парламент Грузии нового созыва соберется на свое первое заседание 25 ноября – на десятый день после опубликования Центризбиркомом окончательных результатов выборов 26 октября, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. Центральная избирательная комиссия Грузии 16 октября подвела окончательные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мандатов из 150. По словам главы правительства, ни в одной стране парламенту не требуется легитимация оппозиции. "Если бы было иначе, никакая демократическая система не могла бы быть сформирована", – заявил премьер. По мнению главы правительства, единственное, чья легитимность нужна парламенту страны, это население, избиратели и грузинский народ. ЦИК Грузии подвел итоги выборов в парламент – у "Грузинской мечты" 89 мандатов >>"Именно грузинский народ присвоил парламенту легитимность", – подчеркнул Кобахидзе. Парламентские выборы прошли 26 октября. На заседании 16 ноября ЦИК Грузии подвела окончательные итоги выборов по итогам выборов. Остальной 61 мандат распределился следующим образом: Оппозиция отказывается признавать победу "Грузинской мечты", заявляя, что произошла тотальная фальсификация выборов. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. В знак протеста оппозиция и ее сторонники проводят акции, которые не отличаются массовостью.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24640/29/246402945_0:0:2671:2003_1920x0_80_0_0_a9bf143d7f5d030f7dee38f2417a2e3f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии, парламентские выборы в грузии 2024
Когда соберется парламент Грузии нового созыва – премьер назвал дату
Единственное, чья легитимность нужна парламенту страны, это население, избиратели и грузинский народ, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Парламент Грузии нового созыва соберется на свое первое заседание 25 ноября – на десятый день после опубликования Центризбиркомом окончательных результатов выборов 26 октября, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам.
Центральная избирательная комиссия Грузии 16 октября подвела окончательные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мандатов из 150.
"Мы предполагаем, что Саломе Зурабишвили, которая до сих пор является формальным президентом Грузии, в очередной раз нарушит Конституцию Грузии и не назначит первое заседание парламента. В этом случае парламент Грузии соберется ровно на десятый день после публикации официальных результатов выборов, то есть 25 ноября, как это установлено Конституцией", – заявил Кобахидзе.
По словам главы правительства, ни в одной стране парламенту не требуется легитимация оппозиции.
"Если бы было иначе, никакая демократическая система не могла бы быть сформирована", – заявил премьер.
По мнению главы правительства, единственное, чья легитимность нужна парламенту страны, это население, избиратели и грузинский народ.
"Именно грузинский народ присвоил парламенту легитимность", – подчеркнул Кобахидзе.
Парламентские выборы прошли 26 октября. На заседании 16 ноября ЦИК Грузии подвела окончательные итоги выборов по итогам выборов. Остальной 61 мандат распределился следующим образом:
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14
Оппозиция отказывается признавать победу "Грузинской мечты", заявляя, что произошла тотальная фальсификация выборов. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление.
При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. В знак протеста оппозиция и ее сторонники проводят акции, которые не отличаются массовостью.
Акции протеста
в Тбилиси и Батуми – студенты и оппозиция опротестовывают итоги выборов
"Гибридная война" против выборов
в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений
"Справедливые выборы" "бьют" по ЦИК
Грузии гендерной статистикой
Заключение БДИПЧ ОБСЕ подтвердило легитимность выборов
в Грузии – Папуашвили