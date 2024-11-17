https://sputnik-georgia.ru/20241117/kogda-soberetsya-parlament-gruzii-novogo-sozyva--premer-nazval-datu-290944288.html

Когда соберется парламент Грузии нового созыва – премьер назвал дату

Когда соберется парламент Грузии нового созыва – премьер назвал дату

Sputnik Грузия

Единственное, чья легитимность нужна парламенту страны, это население, избиратели и грузинский народ, заявил премьер 17.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-17T17:21+0400

2024-11-17T17:21+0400

2024-11-17T17:21+0400

парламентские выборы

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламент грузии

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Парламент Грузии нового созыва соберется на свое первое заседание 25 ноября – на десятый день после опубликования Центризбиркомом окончательных результатов выборов 26 октября, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. Центральная избирательная комиссия Грузии 16 октября подвела окончательные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мандатов из 150. По словам главы правительства, ни в одной стране парламенту не требуется легитимация оппозиции. "Если бы было иначе, никакая демократическая система не могла бы быть сформирована", – заявил премьер. По мнению главы правительства, единственное, чья легитимность нужна парламенту страны, это население, избиратели и грузинский народ. ЦИК Грузии подвел итоги выборов в парламент – у "Грузинской мечты" 89 мандатов >>"Именно грузинский народ присвоил парламенту легитимность", – подчеркнул Кобахидзе. Парламентские выборы прошли 26 октября. На заседании 16 ноября ЦИК Грузии подвела окончательные итоги выборов по итогам выборов. Остальной 61 мандат распределился следующим образом: Оппозиция отказывается признавать победу "Грузинской мечты", заявляя, что произошла тотальная фальсификация выборов. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. В знак протеста оппозиция и ее сторонники проводят акции, которые не отличаются массовостью.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии, парламентские выборы в грузии 2024